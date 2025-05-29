https://ria.ru/20250529/pozhar-2019729179.html

В Астраханской области при пожаре в СНТ пострадали два человека

В Астраханской области при пожаре в СНТ пострадали два человека - РИА Новости, 29.05.2025

В Астраханской области при пожаре в СНТ пострадали два человека

Двое пострадавших госпитализированы в результате пожара в садовом товариществе в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T11:12:00+03:00

2025-05-29T11:12:00+03:00

2025-05-29T11:13:00+03:00

происшествия

россия

астраханская область

приволжский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Двое пострадавших госпитализированы в результате пожара в садовом товариществе в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону. Дачные дома, хозпостройки и сухая трава загорелись в садовом товариществе Приволжского района в среду днем. Из-за порывистого ветра фронт пожара вырос с 10 до 25 километров. К вечеру открытое горение удалось ликвидировать. "На пожаре пострадали 72-летняя женщина и 85-летний мужчина. Они госпитализированы", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что повреждения получили 27 построек на общей площади 1,35 тысячи квадратных метров, из них 18 в садовом товариществе, восемь в поселке Караагаш и один в поселке Сенной. По словам собеседника, в настоящее время полностью пожар еще не ликвидирован - продолжает проливка конструкций и окарауливание. На тушении пожара были задействованы около 180 человек и 70 единиц техники. Для защиты населенных пунктов от природных пожаров в регион прибыл самолет Ил-76 МЧС РФ.

https://ria.ru/20250529/peterburg-2019697453.html

https://ria.ru/20250528/pozhar-2019605954.html

россия

астраханская область

приволжский район

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происшествия, россия, астраханская область, приволжский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76