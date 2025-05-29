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В Приморье вспыхнули два лесных пожара в заповеднике - РИА Новости, 29.05.2025
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10:55 29.05.2025 (обновлено: 10:59 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/pozhar-2019726605.html
В Приморье вспыхнули два лесных пожара в заповеднике
В Приморье вспыхнули два лесных пожара в заповеднике - РИА Новости, 29.05.2025
В Приморье вспыхнули два лесных пожара в заповеднике
Два лесных пожара в труднодоступной местности начались на территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье из-за сухих гроз, сообщило учреждение. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T10:55:00+03:00
2025-05-29T10:59:00+03:00
приморский край
юнеско
природные пожары в россии
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая – РИА Новости. Два лесных пожара в труднодоступной местности начались на территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье из-за сухих гроз, сообщило учреждение. "На территории Сихотэ-Алинского заповедника обнаружены два лесных пожара в труднодоступной местности. По данным на утро 29 мая, площадь возгораний составила 30 и 1,5 гектара соответственно. Причиной пожаров стали сухие грозы, прошедшие накануне вечером 28 мая: разряды молний попали в верхние части склонов, что привело к возгоранию", - говорится в сообщении. Ситуация осложняется труднодоступностью территории, сложным горным рельефом и большим количеством ветровалов, оставшихся после урагана "Лайонрок" 2016 года. Администрация заповедника направила запрос о выделении сил и средств авиационным пожарным, так как территория, где горит лес, относится к зоне авиационного тушения. Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
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приморский край, юнеско, природные пожары в россии, происшествия
Приморский край, ЮНЕСКО, Природные пожары в России, Происшествия
В Приморье вспыхнули два лесных пожара в заповеднике

Два лесных пожара разгорелись в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье

© Фото : Сихотэ-Алинский заповедник/TelegramЛесной пожар на территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье
Лесной пожар на территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : Сихотэ-Алинский заповедник/Telegram
Лесной пожар на территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая – РИА Новости. Два лесных пожара в труднодоступной местности начались на территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье из-за сухих гроз, сообщило учреждение.
"На территории Сихотэ-Алинского заповедника обнаружены два лесных пожара в труднодоступной местности. По данным на утро 29 мая, площадь возгораний составила 30 и 1,5 гектара соответственно. Причиной пожаров стали сухие грозы, прошедшие накануне вечером 28 мая: разряды молний попали в верхние части склонов, что привело к возгоранию", - говорится в сообщении.
Что делать при лесном пожаре
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Ситуация осложняется труднодоступностью территории, сложным горным рельефом и большим количеством ветровалов, оставшихся после урагана "Лайонрок" 2016 года. Администрация заповедника направила запрос о выделении сил и средств авиационным пожарным, так как территория, где горит лес, относится к зоне авиационного тушения.
Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.
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Приморский крайЮНЕСКОПриродные пожары в РоссииПроисшествия
 
 
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