В Приморье вспыхнули два лесных пожара в заповеднике
Два лесных пожара разгорелись в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье
© Фото : Сихотэ-Алинский заповедник/TelegramЛесной пожар на территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье
Лесной пожар на территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая – РИА Новости. Два лесных пожара в труднодоступной местности начались на территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье из-за сухих гроз, сообщило учреждение.
"На территории Сихотэ-Алинского заповедника обнаружены два лесных пожара в труднодоступной местности. По данным на утро 29 мая, площадь возгораний составила 30 и 1,5 гектара соответственно. Причиной пожаров стали сухие грозы, прошедшие накануне вечером 28 мая: разряды молний попали в верхние части склонов, что привело к возгоранию", - говорится в сообщении.
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Ситуация осложняется труднодоступностью территории, сложным горным рельефом и большим количеством ветровалов, оставшихся после урагана "Лайонрок" 2016 года. Администрация заповедника направила запрос о выделении сил и средств авиационным пожарным, так как территория, где горит лес, относится к зоне авиационного тушения.
Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.