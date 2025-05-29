https://ria.ru/20250529/pozhar-2019726605.html

В Приморье вспыхнули два лесных пожара в заповеднике

В Приморье вспыхнули два лесных пожара в заповеднике - РИА Новости, 29.05.2025

В Приморье вспыхнули два лесных пожара в заповеднике

Два лесных пожара в труднодоступной местности начались на территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье из-за сухих гроз, сообщило учреждение. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T10:55:00+03:00

2025-05-29T10:55:00+03:00

2025-05-29T10:59:00+03:00

приморский край

юнеско

природные пожары в россии

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая – РИА Новости. Два лесных пожара в труднодоступной местности начались на территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье из-за сухих гроз, сообщило учреждение. "На территории Сихотэ-Алинского заповедника обнаружены два лесных пожара в труднодоступной местности. По данным на утро 29 мая, площадь возгораний составила 30 и 1,5 гектара соответственно. Причиной пожаров стали сухие грозы, прошедшие накануне вечером 28 мая: разряды молний попали в верхние части склонов, что привело к возгоранию", - говорится в сообщении. Ситуация осложняется труднодоступностью территории, сложным горным рельефом и большим количеством ветровалов, оставшихся после урагана "Лайонрок" 2016 года. Администрация заповедника направила запрос о выделении сил и средств авиационным пожарным, так как территория, где горит лес, относится к зоне авиационного тушения. Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

https://ria.ru/20250527/losjata-2019256107.html

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приморский край, юнеско, природные пожары в россии, происшествия