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В Забайкалье за сутки потушили восемь природных пожаров
В Забайкалье за сутки потушили восемь природных пожаров - РИА Новости, 29.05.2025
В Забайкалье за сутки потушили восемь природных пожаров
Восемь природных пожаров на площади 58 тысяч гектаров потушили в пяти районах Забайкальского края за минувшие сутки, сообщает минприроды региона в... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T04:00:00+03:00
2025-05-29T04:00:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 29 мая - РИА Новости. Восемь природных пожаров на площади 58 тысяч гектаров потушили в пяти районах Забайкальского края за минувшие сутки, сообщает минприроды региона в Тelegram-канале. "Согласно оперативным данным региональной диспетчерской службы, за текущие сутки ликвидировано восемь пожаров на площади 58 тысяч гектаров в Читинском, Карымском, Нерчинско-Заводском, Тунгокоченском, Чернышевском округах. Локализовано шесть пожаров на площади 83 тысячи гектаров в Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улётовском, Читинском округах", - говорится в сообщении ведомства. По данным пресс-службы, действует 42 пожара в Шилкинском, Читинском, Чернышевском, Хилокском, Улётовском, Тунгокоченском, Сретенском, Петровск-Забайкальском, Могочинском, Кыринском, Красночикойском, Карымском, Каларском, Газимуро-Заводском, Борзинском, Александрово-Заводском округах. Всего на тушении задействовано более 1,6 тысячи человек и 240 единиц техники. Отмечается, что ситуация с пожарами в Читинском округе, в районе населенных пунктов Беклемишево, Арахлей, в Улётовском округе (Дровяная) - стабильная, но сильный ветер "в любой момент может поменять ситуацию". Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
https://ria.ru/20250528/pozhar-2019481576.html
https://ria.ru/20250421/zabaykale-2012441247.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петровск-забайкальский, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, Природные пожары в России
В Забайкалье за сутки потушили восемь природных пожаров
В Забайкалье потушили восемь природных пожаров на площади 58 тысяч гектаров
УЛАН-УДЭ, 29 мая - РИА Новости.
Восемь природных пожаров на площади 58 тысяч гектаров потушили в пяти районах Забайкальского края за минувшие сутки, сообщает минприроды региона в Тelegram-канале
.
"Согласно оперативным данным региональной диспетчерской службы, за текущие сутки ликвидировано восемь пожаров на площади 58 тысяч гектаров в Читинском, Карымском, Нерчинско-Заводском, Тунгокоченском, Чернышевском округах. Локализовано шесть пожаров на площади 83 тысячи гектаров в Петровск-Забайкальском
, Тунгокоченском, Улётовском, Читинском округах", - говорится в сообщении ведомства.
По данным пресс-службы, действует 42 пожара в Шилкинском, Читинском, Чернышевском, Хилокском, Улётовском, Тунгокоченском, Сретенском, Петровск-Забайкальском, Могочинском, Кыринском, Красночикойском, Карымском, Каларском, Газимуро-Заводском, Борзинском, Александрово-Заводском округах. Всего на тушении задействовано более 1,6 тысячи человек и 240 единиц техники.
Отмечается, что ситуация с пожарами в Читинском округе, в районе населенных пунктов Беклемишево, Арахлей, в Улётовском округе (Дровяная) - стабильная, но сильный ветер "в любой момент может поменять ситуацию".
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.