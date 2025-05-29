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Суд в США частично остановил действие пошлин против Китая - РИА Новости, 29.05.2025
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03:48 29.05.2025 (обновлено: 04:10 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/poshliny-2019689074.html
Суд в США частично остановил действие пошлин против Китая
Суд в США частично остановил действие пошлин против Китая - РИА Новости, 29.05.2025
Суд в США частично остановил действие пошлин против Китая
Решение суда по торговым рестрикциям США останавливает действие 30-процентных пошлин против Китая, но не распространяется на 25-процентные пошлины на... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T03:48:00+03:00
2025-05-29T04:10:00+03:00
сша
китай
в мире
дональд трамп
мексика
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Решение суда по торговым рестрикциям США останавливает действие 30-процентных пошлин против Китая, но не распространяется на 25-процентные пошлины на автомобили, сообщает телеканал CNN.Суд США по международной торговле ранее постановил, что президент США Дональд Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, инстанция приказала заблокировать их."Постановление останавливает действие 30-процентных пошлин Трампа в отношении Китая, его 25-процентные пошлины на некоторые товары, импортируемые из Мексики и Канады, и 10-процентные универсальные пошлины на большую часть товаров, поступающих в США. Однако оно не затрагивает 25-процентные пошлины на автомобили, автозапчасти, сталь или алюминий, которые подпадали под действие раздела 232 Закона о расширении торговли - другого закона", - передает телеканал.
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китай
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сша, китай, в мире, дональд трамп, мексика, введение трампом пошлин на импорт
США, Китай, В мире, Дональд Трамп, Мексика, Введение Трампом пошлин на импорт
Суд в США частично остановил действие пошлин против Китая

Суд в США остановил действие 30-процентных пошлин против Китая

© AP Photo / Damian DovarganesФлаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США
Флаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Damian Dovarganes
Флаг США на фоне контейнеровоза в порту Лос-Анджелеса, США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Решение суда по торговым рестрикциям США останавливает действие 30-процентных пошлин против Китая, но не распространяется на 25-процентные пошлины на автомобили, сообщает телеканал CNN.
Суд США по международной торговле ранее постановил, что президент США Дональд Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, инстанция приказала заблокировать их.
"Постановление останавливает действие 30-процентных пошлин Трампа в отношении Китая, его 25-процентные пошлины на некоторые товары, импортируемые из Мексики и Канады, и 10-процентные универсальные пошлины на большую часть товаров, поступающих в США. Однако оно не затрагивает 25-процентные пошлины на автомобили, автозапчасти, сталь или алюминий, которые подпадали под действие раздела 232 Закона о расширении торговли - другого закона", - передает телеканал.
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СШАКитайВ миреДональд ТрампМексикаВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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