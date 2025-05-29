https://ria.ru/20250529/poshliny-2019689074.html
Суд в США частично остановил действие пошлин против Китая
Суд в США частично остановил действие пошлин против Китая - РИА Новости, 29.05.2025
Суд в США частично остановил действие пошлин против Китая
Решение суда по торговым рестрикциям США останавливает действие 30-процентных пошлин против Китая, но не распространяется на 25-процентные пошлины на... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T03:48:00+03:00
2025-05-29T03:48:00+03:00
2025-05-29T04:10:00+03:00
сша
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мексика
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Решение суда по торговым рестрикциям США останавливает действие 30-процентных пошлин против Китая, но не распространяется на 25-процентные пошлины на автомобили, сообщает телеканал CNN.Суд США по международной торговле ранее постановил, что президент США Дональд Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, инстанция приказала заблокировать их."Постановление останавливает действие 30-процентных пошлин Трампа в отношении Китая, его 25-процентные пошлины на некоторые товары, импортируемые из Мексики и Канады, и 10-процентные универсальные пошлины на большую часть товаров, поступающих в США. Однако оно не затрагивает 25-процентные пошлины на автомобили, автозапчасти, сталь или алюминий, которые подпадали под действие раздела 232 Закона о расширении торговли - другого закона", - передает телеканал.
https://ria.ru/20250529/ssha-2019686663.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, в мире, дональд трамп, мексика, введение трампом пошлин на импорт
США, Китай, В мире, Дональд Трамп, Мексика, Введение Трампом пошлин на импорт
Суд в США частично остановил действие пошлин против Китая
Суд в США остановил действие 30-процентных пошлин против Китая