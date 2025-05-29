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Эксперт: отмена судом американских пошлин может завершить торговую войну - РИА Новости, 29.05.2025
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11:54 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/poshlin-2019738396.html
Эксперт: отмена судом американских пошлин может завершить торговую войну
Эксперт: отмена судом американских пошлин может завершить торговую войну - РИА Новости, 29.05.2025
Эксперт: отмена судом американских пошлин может завершить торговую войну
Блокировка судом США большинства таможенных пошлин, введенных президентом страны Дональдом Трампом, приведет к отказу других стран участвовать в торговых... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T11:54:00+03:00
2025-05-29T11:54:00+03:00
экономика
сша
азия
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Блокировка судом США большинства таможенных пошлин, введенных президентом страны Дональдом Трампом, приведет к отказу других стран участвовать в торговых переговорах и может означать конец торговой войны, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев. Суд США по международной торговле в среду постановил, что Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, и инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие отраслевые меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. "Мир празднует решение суда как победу над Трампом и как конец торговой войны", - полагает Селезнев. "Одномоментно сломалась вся стратегия Трампа, выстроенная на угрозах применения пошлин. Очевидно, что без угрозы введения тарифов со стороны США другим странам не будет никакого смысла идти на уступки Трампу и вообще участвовать в переговорах, к которым он их вынудил", - поясняет он. Эксперт добавил, что администрация Трампа это решение наверняка будет пытаться оспаривать, и это приведет к тяжбе с подключением других федеральных судов, но последствия видны уже сейчас: минувшей ночью фондовые рынки стран Азии подскочили вверх почти на 2%. Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент заявил о приостановке на 90 дней дополнительных импортных пошлин, которые были введены на основе принципа взаимности, в отношении некоторых стран и территорий. На этот период остался только "универсальный тариф в размере 10%".
https://ria.ru/20250527/tramp-2019375457.html
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экономика, сша, азия, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Азия, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Эксперт: отмена судом американских пошлин может завершить торговую войну

Селезнев: блокировка судом пошлин Трампа может означать конец торговой войны

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома после подписания указа о введении взаимных пошлин на импорт
Президент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома после подписания указа о введении взаимных пошлин на импорт - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома после подписания указа о введении взаимных пошлин на импорт. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Блокировка судом США большинства таможенных пошлин, введенных президентом страны Дональдом Трампом, приведет к отказу других стран участвовать в торговых переговорах и может означать конец торговой войны, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев.
Суд США по международной торговле в среду постановил, что Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, и инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие отраслевые меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий.
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"Мир празднует решение суда как победу над Трампом и как конец торговой войны", - полагает Селезнев.
"Одномоментно сломалась вся стратегия Трампа, выстроенная на угрозах применения пошлин. Очевидно, что без угрозы введения тарифов со стороны США другим странам не будет никакого смысла идти на уступки Трампу и вообще участвовать в переговорах, к которым он их вынудил", - поясняет он.
Эксперт добавил, что администрация Трампа это решение наверняка будет пытаться оспаривать, и это приведет к тяжбе с подключением других федеральных судов, но последствия видны уже сейчас: минувшей ночью фондовые рынки стран Азии подскочили вверх почти на 2%.
Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент заявил о приостановке на 90 дней дополнительных импортных пошлин, которые были введены на основе принципа взаимности, в отношении некоторых стран и территорий. На этот период остался только "универсальный тариф в размере 10%".
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ЭкономикаСШААзияДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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