https://ria.ru/20250529/portnov-2019787871.html
В Испании отказались создавать группу по расследованию убийства Портнова
В Испании отказались создавать группу по расследованию убийства Портнова - РИА Новости, 29.05.2025
В Испании отказались создавать группу по расследованию убийства Портнова
Сотрудники правоохранительных органов Испании отказались создавать совместную с Киевом рабочую группу по расследованию убийства бывшего советника экс-президента РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:35:00+03:00
2025-05-29T15:35:00+03:00
2025-05-29T15:36:00+03:00
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андрей портнов (политик)
виктор янукович
убийство андрея портнова в испании
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Испании отказались создавать совместную с Киевом рабочую группу по расследованию убийства бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, которого застрелили 21 мая в Испании, сообщает издание "Украинская правда". Украинское издание "Информатор" ранее сообщало, что Портнов за несколько дней до своей гибели в Испании встречался с украинскими чиновниками, в том числе с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семеном Кривоносом. Издание "Цензор.Нет" со ссылкой на источники писало, что Портнов на Украине встречался с Владимиром Зеленским, а также с главой и заместителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и Олегом Татаровым. "После убийства Портнова украинская сторона сразу выступила с инициативой создать совместную с испанскими правоохранителями группу для расследования убийства, но получила отказ. Дело в том, что испанские следователи не отвергают версию о следе украинских спецслужб", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Источники издания в активности со стороны Украины видят две версии, кроме того, что был убит украинский гражданин. По одной из них, это желание получить доступ к материалам следствия, телефонам и другим гаджетам Портнова, которые могут содержать чувствительную информацию для украинской стороны. По второй – украинские власти, в частности в лице куратора правоохранительной системы Олега Татарова, заинтересованы в том, чтобы провести быстрое расследование и выяснить все обстоятельства убийства. "Кроме того, испанская сторона все еще отказывает в передаче тела Портнова Украине. Ожидается, что это может произойти в начале следующей недели", - добавили в издании. Радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи 21 мая сообщила, что Портнов был застрелен утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Как впоследствии заявил украинский блогер Анатолий Шарий, Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение.
https://ria.ru/20250526/portnov-2019163306.html
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в мире, испания, украина, андрей портнов (политик), виктор янукович, убийство андрея портнова в испании
В мире, Испания, Украина, Андрей Портнов (политик), Виктор Янукович, Убийство Андрея Портнова в Испании
В Испании отказались создавать группу по расследованию убийства Портнова
Испания и Украина не будут создавать группу по расследованию убийства Портнова
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Испании отказались создавать совместную с Киевом рабочую группу по расследованию убийства бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, которого застрелили 21 мая в Испании, сообщает издание "Украинская правда".
Украинское издание "Информатор" ранее сообщало, что Портнов
за несколько дней до своей гибели в Испании
встречался с украинскими чиновниками, в том числе с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
Семеном Кривоносом. Издание "Цензор.Нет" со ссылкой на источники писало, что Портнов на Украине
встречался с Владимиром Зеленским
, а также с главой и заместителем офиса Зеленского Андреем Ермаком
и Олегом Татаровым.
"После убийства Портнова украинская сторона сразу выступила с инициативой создать совместную с испанскими правоохранителями группу для расследования убийства, но получила отказ. Дело в том, что испанские следователи не отвергают версию о следе украинских спецслужб", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Источники издания в активности со стороны Украины видят две версии, кроме того, что был убит украинский гражданин. По одной из них, это желание получить доступ к материалам следствия, телефонам и другим гаджетам Портнова, которые могут содержать чувствительную информацию для украинской стороны. По второй – украинские власти, в частности в лице куратора правоохранительной системы Олега Татарова, заинтересованы в том, чтобы провести быстрое расследование и выяснить все обстоятельства убийства.
"Кроме того, испанская сторона все еще отказывает в передаче тела Портнова Украине. Ожидается, что это может произойти в начале следующей недели", - добавили в издании.
Радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи 21 мая сообщила, что Портнов был застрелен утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом
. Как впоследствии заявил украинский блогер Анатолий Шарий
, Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение.