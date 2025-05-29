https://ria.ru/20250529/pogoda-2019703432.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 29.05.2025
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Порывистый ветер, переменная облачность, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в четверг, этот день может стать самым теплым с РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T08:05:00+03:00
2025-05-29T08:05:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Порывистый ветер, переменная облачность, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в четверг, этот день может стать самым теплым с начала года в столичном регионе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Столичный регион остается под влиянием западной периферии обширного и сухого антициклона. В Москве сегодня переменная облачность, без осадков. В центральной части города температура воздуха до плюс 27 - плюс 29 градусов, по области до плюс 25 - плюс 30. С такими температурными показателями четверг может стать самым теплым днем с начала года, весны и на этой неделе", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, в середине дня с порывами до 15 метров в секунду. "Атмосферное давление слабо падает, но пока остается в пределах нормы, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба", - добавил Леус.
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москва, михаил леус, общество
Москва, Михаил Леус, Общество
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Порывистый ветер, температура до плюс 29 ожидаются в Москве в четверг