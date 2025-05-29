https://ria.ru/20250529/podrostok-2019694089.html

Омбудсмен рассказала о состоянии одного из раненных в Байкальске подростка

Омбудсмен рассказала о состоянии одного из раненных в Байкальске подростка - РИА Новости, 29.05.2025

Омбудсмен рассказала о состоянии одного из раненных в Байкальске подростка

Один из подростков, который выжил при нападении в Байкальске, находится в реанимации в Иркутске, угрозы жизни нет, сообщает уполномоченный по правам детей в... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T05:52:00+03:00

2025-05-29T05:52:00+03:00

2025-05-29T05:52:00+03:00

происшествия

байкальск

иркутск

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

убийство подростков в байкальске

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ИРКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Один из подростков, который выжил при нападении в Байкальске, находится в реанимации в Иркутске, угрозы жизни нет, сообщает уполномоченный по правам детей в Иркутской области Татьяна Афанасьева. "Один ребенок находится в реанимации. Состояние тяжелое, но стабильное. Врачи делают все необходимое для его выздоровления. Проведена телеконсультация с ведущими хирургами Российской детской клинической больницы, выбрана тактика лечения. Сейчас угрозы жизни нет", - написала Афанасьева в Telegram-канале. Она отметила, что трое других детей - тоже под наблюдением врачей. У них поверхностные раны, им также оказывается медицинская помощь. С детьми работают психологи. В четверг из Байкальска к детям приедут родители, по желанию семьи смогут быть в больнице рядом с детьми столько, сколько потребуется - до полного выздоровления. В ночь на среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа подростков от 13 до 17 лет праздновала день рождения, они пили спиртное и в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо человек были убиты, еще четверых доставили в районную больницу, а затем перевезли в Иркутскую областную детскую больницу. Одного прооперировали в районной больнице, чтобы стабилизировать состояние. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара. В Байкальске объявлен трехдневный траур. СК расследует уголовное дело об убийстве. Также по факту приобретения алкогольной продукции для подростков следователями возбуждено уголовное дело о вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий.

https://ria.ru/20250528/baykalsk-2019484285.html

https://ria.ru/20250528/kriminal-2019530077.html

байкальск

иркутск

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, байкальск, иркутск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), убийство подростков в байкальске