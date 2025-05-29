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Омбудсмен рассказала о состоянии одного из раненных в Байкальске подростка - РИА Новости, 29.05.2025
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05:52 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/podrostok-2019694089.html
Омбудсмен рассказала о состоянии одного из раненных в Байкальске подростка
Омбудсмен рассказала о состоянии одного из раненных в Байкальске подростка - РИА Новости, 29.05.2025
Омбудсмен рассказала о состоянии одного из раненных в Байкальске подростка
Один из подростков, который выжил при нападении в Байкальске, находится в реанимации в Иркутске, угрозы жизни нет, сообщает уполномоченный по правам детей в... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T05:52:00+03:00
2025-05-29T05:52:00+03:00
происшествия
байкальск
иркутск
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
убийство подростков в байкальске
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ИРКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Один из подростков, который выжил при нападении в Байкальске, находится в реанимации в Иркутске, угрозы жизни нет, сообщает уполномоченный по правам детей в Иркутской области Татьяна Афанасьева. "Один ребенок находится в реанимации. Состояние тяжелое, но стабильное. Врачи делают все необходимое для его выздоровления. Проведена телеконсультация с ведущими хирургами Российской детской клинической больницы, выбрана тактика лечения. Сейчас угрозы жизни нет", - написала Афанасьева в Telegram-канале. Она отметила, что трое других детей - тоже под наблюдением врачей. У них поверхностные раны, им также оказывается медицинская помощь. С детьми работают психологи. В четверг из Байкальска к детям приедут родители, по желанию семьи смогут быть в больнице рядом с детьми столько, сколько потребуется - до полного выздоровления. В ночь на среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа подростков от 13 до 17 лет праздновала день рождения, они пили спиртное и в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо человек были убиты, еще четверых доставили в районную больницу, а затем перевезли в Иркутскую областную детскую больницу. Одного прооперировали в районной больнице, чтобы стабилизировать состояние. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара. В Байкальске объявлен трехдневный траур. СК расследует уголовное дело об убийстве. Также по факту приобретения алкогольной продукции для подростков следователями возбуждено уголовное дело о вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий.
https://ria.ru/20250528/baykalsk-2019484285.html
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происшествия, байкальск, иркутск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), убийство подростков в байкальске
Происшествия, Байкальск, Иркутск, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство подростков в Байкальске
Омбудсмен рассказала о состоянии одного из раненных в Байкальске подростка

Один из подростков, выживших при нападении в Байкальске, находится в реанимации

© Следком38/TelegramМесто происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
Место происшествия в СНТ Горный Байкал в Байкальске - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Следком38/Telegram
Место происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске. Архивное фото
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ИРКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Один из подростков, который выжил при нападении в Байкальске, находится в реанимации в Иркутске, угрозы жизни нет, сообщает уполномоченный по правам детей в Иркутской области Татьяна Афанасьева.
"Один ребенок находится в реанимации. Состояние тяжелое, но стабильное. Врачи делают все необходимое для его выздоровления. Проведена телеконсультация с ведущими хирургами Российской детской клинической больницы, выбрана тактика лечения. Сейчас угрозы жизни нет", - написала Афанасьева в Telegram-канале.
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Она отметила, что трое других детей - тоже под наблюдением врачей. У них поверхностные раны, им также оказывается медицинская помощь. С детьми работают психологи. В четверг из Байкальска к детям приедут родители, по желанию семьи смогут быть в больнице рядом с детьми столько, сколько потребуется - до полного выздоровления.
В ночь на среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа подростков от 13 до 17 лет праздновала день рождения, они пили спиртное и в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо человек были убиты, еще четверых доставили в районную больницу, а затем перевезли в Иркутскую областную детскую больницу. Одного прооперировали в районной больнице, чтобы стабилизировать состояние. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара.
В Байкальске объявлен трехдневный траур.
СК расследует уголовное дело об убийстве. Также по факту приобретения алкогольной продукции для подростков следователями возбуждено уголовное дело о вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий.
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ПроисшествияБайкальскИркутскИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)Убийство подростков в Байкальске
 
 
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