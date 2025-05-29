Омбудсмен рассказала о состоянии одного из раненных в Байкальске подростка
Один из подростков, выживших при нападении в Байкальске, находится в реанимации
Место происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске. Архивное фото
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ИРКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Один из подростков, который выжил при нападении в Байкальске, находится в реанимации в Иркутске, угрозы жизни нет, сообщает уполномоченный по правам детей в Иркутской области Татьяна Афанасьева.
"Один ребенок находится в реанимации. Состояние тяжелое, но стабильное. Врачи делают все необходимое для его выздоровления. Проведена телеконсультация с ведущими хирургами Российской детской клинической больницы, выбрана тактика лечения. Сейчас угрозы жизни нет", - написала Афанасьева в Telegram-канале.
Она отметила, что трое других детей - тоже под наблюдением врачей. У них поверхностные раны, им также оказывается медицинская помощь. С детьми работают психологи. В четверг из Байкальска к детям приедут родители, по желанию семьи смогут быть в больнице рядом с детьми столько, сколько потребуется - до полного выздоровления.
В ночь на среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа подростков от 13 до 17 лет праздновала день рождения, они пили спиртное и в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо человек были убиты, еще четверых доставили в районную больницу, а затем перевезли в Иркутскую областную детскую больницу. Одного прооперировали в районной больнице, чтобы стабилизировать состояние. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара.
В Байкальске объявлен трехдневный траур.
СК расследует уголовное дело об убийстве. Также по факту приобретения алкогольной продукции для подростков следователями возбуждено уголовное дело о вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий.