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"Ничто не остановит": в Европе жестко ответили на заявление о победе России
"Ничто не остановит": в Европе жестко ответили на заявление о победе России - РИА Новости, 29.05.2025
"Ничто не остановит": в Европе жестко ответили на заявление о победе России
Коллективный Запад уже не сможет остановить Россию даже при полноценном вступлении в украинский конфликт, заявил коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T05:31:00+03:00
2025-05-29T05:31:00+03:00
2025-05-29T13:14:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Коллективный Запад уже не сможет остановить Россию даже при полноценном вступлении в украинский конфликт, заявил коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми в подкасте в соцсети X."Ничто уже не остановит Россию. <…> Даже если НАТО вступит в конфликт, у них просто нет солдат, чтобы что-то противопоставить", — так он ответил на вопрос ведущего о возможности победы или поражения Москвы.Отставной офицер отметил, что у Запада отсутствует стратегическое мышление, поэтому все неудачи не воспринимаются как материал для анализа. По его словам, НАТО руководствуется политическими нарративами, а Россия — стратегическим планированием."Каждый раз условия для Украины становятся только хуже, думаю, мы на пути к полной капитуляции Киева", — заключил Джерми.Переговоры по УкраинеПервая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва готовит проект меморандума по будущему мирному договору.
https://ria.ru/20250529/spetsoperatsiya-2019680205.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Москва, Украина, НАТО
"Ничто не остановит": в Европе жестко ответили на заявление о победе России
Коммодор Джерми: у НАТО нет солдат, чтобы что-то противопоставить России