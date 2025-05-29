https://ria.ru/20250529/pobeda-2019693183.html

"Ничто не остановит": в Европе жестко ответили на заявление о победе России

"Ничто не остановит": в Европе жестко ответили на заявление о победе России - РИА Новости, 29.05.2025

"Ничто не остановит": в Европе жестко ответили на заявление о победе России

Коллективный Запад уже не сможет остановить Россию даже при полноценном вступлении в украинский конфликт, заявил коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T05:31:00+03:00

2025-05-29T05:31:00+03:00

2025-05-29T13:14:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Коллективный Запад уже не сможет остановить Россию даже при полноценном вступлении в украинский конфликт, заявил коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми в подкасте в соцсети X."Ничто уже не остановит Россию. <…> Даже если НАТО вступит в конфликт, у них просто нет солдат, чтобы что-то противопоставить", — так он ответил на вопрос ведущего о возможности победы или поражения Москвы.Отставной офицер отметил, что у Запада отсутствует стратегическое мышление, поэтому все неудачи не воспринимаются как материал для анализа. По его словам, НАТО руководствуется политическими нарративами, а Россия — стратегическим планированием."Каждый раз условия для Украины становятся только хуже, думаю, мы на пути к полной капитуляции Киева", — заключил Джерми.Переговоры по УкраинеПервая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва готовит проект меморандума по будущему мирному договору.

https://ria.ru/20250529/spetsoperatsiya-2019680205.html

https://ria.ru/20250529/ukraina-2019686753.html

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