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"Ничто не остановит": в Европе жестко ответили на заявление о победе России - РИА Новости, 29.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:31 29.05.2025 (обновлено: 13:14 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/pobeda-2019693183.html
"Ничто не остановит": в Европе жестко ответили на заявление о победе России
"Ничто не остановит": в Европе жестко ответили на заявление о победе России - РИА Новости, 29.05.2025
"Ничто не остановит": в Европе жестко ответили на заявление о победе России
Коллективный Запад уже не сможет остановить Россию даже при полноценном вступлении в украинский конфликт, заявил коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T05:31:00+03:00
2025-05-29T13:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
в мире
москва
украина
нато
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Коллективный Запад уже не сможет остановить Россию даже при полноценном вступлении в украинский конфликт, заявил коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми в подкасте в соцсети X."Ничто уже не остановит Россию. &lt;…&gt; Даже если НАТО вступит в конфликт, у них просто нет солдат, чтобы что-то противопоставить", — так он ответил на вопрос ведущего о возможности победы или поражения Москвы.Отставной офицер отметил, что у Запада отсутствует стратегическое мышление, поэтому все неудачи не воспринимаются как материал для анализа. По его словам, НАТО руководствуется политическими нарративами, а Россия — стратегическим планированием."Каждый раз условия для Украины становятся только хуже, думаю, мы на пути к полной капитуляции Киева", — заключил Джерми.Переговоры по УкраинеПервая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва готовит проект меморандума по будущему мирному договору.
https://ria.ru/20250529/spetsoperatsiya-2019680205.html
https://ria.ru/20250529/ukraina-2019686753.html
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россия, в мире, москва, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Москва, Украина, НАТО
"Ничто не остановит": в Европе жестко ответили на заявление о победе России

Коммодор Джерми: у НАТО нет солдат, чтобы что-то противопоставить России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Коллективный Запад уже не сможет остановить Россию даже при полноценном вступлении в украинский конфликт, заявил коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми в подкасте в соцсети X.
"Ничто уже не остановит Россию. <…> Даже если НАТО вступит в конфликт, у них просто нет солдат, чтобы что-то противопоставить", — так он ответил на вопрос ведущего о возможности победы или поражения Москвы.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Эксперт рассказал, зачем нужна буферная зона на границе с Украиной
Вчера, 00:38
Отставной офицер отметил, что у Запада отсутствует стратегическое мышление, поэтому все неудачи не воспринимаются как материал для анализа. По его словам, НАТО руководствуется политическими нарративами, а Россия — стратегическим планированием.
"Каждый раз условия для Украины становятся только хуже, думаю, мы на пути к полной капитуляции Киева", — заключил Джерми.
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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Переговоры по Украине

Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва готовит проект меморандума по будущему мирному договору.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
"Развалинами Берлина удовлетворен": Европа напросилась на жесткий ответ
28 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреМоскваУкраинаНАТО
 
 
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