https://ria.ru/20250529/plennyy-2019702906.html

Пленный рассказал, что пошел воевать, потому что ему не нравилось в тюрьме

Пленный рассказал, что пошел воевать, потому что ему не нравилось в тюрьме - РИА Новости, 29.05.2025

Пленный рассказал, что пошел воевать, потому что ему не нравилось в тюрьме

Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Беляков, которого взяли в плен бойцы российской группировки "Центр", рассказал, что пошёл на воевать, потому что его... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T07:58:00+03:00

2025-05-29T07:58:00+03:00

2025-05-29T11:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

москва

сергей беляков (росгосцирк)

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 мая - РИА новости. Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Беляков, которого взяли в плен бойцы российской группировки "Центр", рассказал, что пошёл на воевать, потому что его "опустили" на зоне и ему не нравилось быть "мальчиком на побегушках". "Я отсидел три срока, четвертый раз вот это я заехал. Первый срок я сидел мужиком. Потом второй срок тоже. И третий срок меня опустили чуть-чуть. Уборщиком был, кушать варил, мальчик на побегушках. Мне не нравилось это делать, из-за этого я решил подписать контракт. Плюс еще полностью амнистируют, я с нуля – чистый человек. И попал в 72-ю бригаду", – сказал Беляков в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он также рассказал, что во время первого тюремного срока сделал себе наколку в виде свастики, и лишь потом задумался о том, что его дед воевал за Советский Союз. "Меня начало грызть по чуть-чуть мысль, что я сделал. Если бы он был жив, он бы меня задушил на месте, либо застрелил. Вот эта наколка, орел, эта свастика стала для меня клеймом. Клеймом на всю жизнь", – признался Беляков. Тем не менее, именно наколка позволила ему влиться в коллектив 72-й бригады, где, как только увидели её, сразу начали "поддерживать, подбадривать" новоиспечённого военнослужащего. Говоря о своём командовании, Беляков отметил майора Андрея Касовского, который "набухивается постоянно" и начинает будить личный состав по ночам, чтобы заставить пойти на пробежку. Кроме того, Касовский, по словам пленного, играет в некие игры и злость за свои неудачи срывает на своих подчинённых, физически наказывая их. "Есть такая у нас еще штука, как скидывание денег. Это Касовский, он нас штрафует, и каждый должен скинуть 3-5 тысяч. Мы же думали, что это на наши нужды, на общак, а это идет все ему. Этих денег мы не видим, и за них ничего там не покупается", – также рассказал Беляков. По словам пленного, коллектив преимущественно состоял из уголовников, наркоманов и алкоголиков, которых командование посылает в один конец, так как уверено, что им на смену пришлют ещё.

https://ria.ru/20241115/plennyy-1983942841.html

https://ria.ru/20250528/vsu-2019674761.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

общество, москва, сергей беляков (росгосцирк), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)