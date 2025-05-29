Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, что пошел воевать, потому что ему не нравилось в тюрьме - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:58 29.05.2025 (обновлено: 11:37 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/plennyy-2019702906.html
Пленный рассказал, что пошел воевать, потому что ему не нравилось в тюрьме
Пленный рассказал, что пошел воевать, потому что ему не нравилось в тюрьме - РИА Новости, 29.05.2025
Пленный рассказал, что пошел воевать, потому что ему не нравилось в тюрьме
Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Беляков, которого взяли в плен бойцы российской группировки "Центр", рассказал, что пошёл на воевать, потому что его... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T07:58:00+03:00
2025-05-29T11:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
москва
сергей беляков (росгосцирк)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_b91967d49c47a362b3c86a1aa1d3b5fd.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА новости. Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Беляков, которого взяли в плен бойцы российской группировки "Центр", рассказал, что пошёл на воевать, потому что его "опустили" на зоне и ему не нравилось быть "мальчиком на побегушках". "Я отсидел три срока, четвертый раз вот это я заехал. Первый срок я сидел мужиком. Потом второй срок тоже. И третий срок меня опустили чуть-чуть. Уборщиком был, кушать варил, мальчик на побегушках. Мне не нравилось это делать, из-за этого я решил подписать контракт. Плюс еще полностью амнистируют, я с нуля – чистый человек. И попал в 72-ю бригаду", – сказал Беляков в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он также рассказал, что во время первого тюремного срока сделал себе наколку в виде свастики, и лишь потом задумался о том, что его дед воевал за Советский Союз. "Меня начало грызть по чуть-чуть мысль, что я сделал. Если бы он был жив, он бы меня задушил на месте, либо застрелил. Вот эта наколка, орел, эта свастика стала для меня клеймом. Клеймом на всю жизнь", – признался Беляков. Тем не менее, именно наколка позволила ему влиться в коллектив 72-й бригады, где, как только увидели её, сразу начали "поддерживать, подбадривать" новоиспечённого военнослужащего. Говоря о своём командовании, Беляков отметил майора Андрея Касовского, который "набухивается постоянно" и начинает будить личный состав по ночам, чтобы заставить пойти на пробежку. Кроме того, Касовский, по словам пленного, играет в некие игры и злость за свои неудачи срывает на своих подчинённых, физически наказывая их. "Есть такая у нас еще штука, как скидывание денег. Это Касовский, он нас штрафует, и каждый должен скинуть 3-5 тысяч. Мы же думали, что это на наши нужды, на общак, а это идет все ему. Этих денег мы не видим, и за них ничего там не покупается", – также рассказал Беляков. По словам пленного, коллектив преимущественно состоял из уголовников, наркоманов и алкоголиков, которых командование посылает в один конец, так как уверено, что им на смену пришлют ещё.
https://ria.ru/20241115/plennyy-1983942841.html
https://ria.ru/20250528/vsu-2019674761.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f6feece58d131e43d8ee376dc9288be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, сергей беляков (росгосцирк), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Москва, Сергей Беляков (Росгосцирк), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный рассказал, что пошел воевать, потому что ему не нравилось в тюрьме

Пленный Беляков: наколка в виде свастики стала для меня клеймом на всю жизнь

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мая - РИА новости. Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Беляков, которого взяли в плен бойцы российской группировки "Центр", рассказал, что пошёл на воевать, потому что его "опустили" на зоне и ему не нравилось быть "мальчиком на побегушках".
"Я отсидел три срока, четвертый раз вот это я заехал. Первый срок я сидел мужиком. Потом второй срок тоже. И третий срок меня опустили чуть-чуть. Уборщиком был, кушать варил, мальчик на побегушках. Мне не нравилось это делать, из-за этого я решил подписать контракт. Плюс еще полностью амнистируют, я с нуля – чистый человек. И попал в 72-ю бригаду", – сказал Беляков в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Пленный рассказал, как раненые пытаются избежать возвращения на фронт
15 ноября 2024, 13:11
Он также рассказал, что во время первого тюремного срока сделал себе наколку в виде свастики, и лишь потом задумался о том, что его дед воевал за Советский Союз.
"Меня начало грызть по чуть-чуть мысль, что я сделал. Если бы он был жив, он бы меня задушил на месте, либо застрелил. Вот эта наколка, орел, эта свастика стала для меня клеймом. Клеймом на всю жизнь", – признался Беляков.
Тем не менее, именно наколка позволила ему влиться в коллектив 72-й бригады, где, как только увидели её, сразу начали "поддерживать, подбадривать" новоиспечённого военнослужащего.
Говоря о своём командовании, Беляков отметил майора Андрея Касовского, который "набухивается постоянно" и начинает будить личный состав по ночам, чтобы заставить пойти на пробежку. Кроме того, Касовский, по словам пленного, играет в некие игры и злость за свои неудачи срывает на своих подчинённых, физически наказывая их.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Пленный рассказал, как офицер ВСУ приказал убить сослуживца
28 мая, 23:41
"Есть такая у нас еще штука, как скидывание денег. Это Касовский, он нас штрафует, и каждый должен скинуть 3-5 тысяч. Мы же думали, что это на наши нужды, на общак, а это идет все ему. Этих денег мы не видим, и за них ничего там не покупается", – также рассказал Беляков.
По словам пленного, коллектив преимущественно состоял из уголовников, наркоманов и алкоголиков, которых командование посылает в один конец, так как уверено, что им на смену пришлют ещё.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоМоскваСергей Беляков (Росгосцирк)Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала