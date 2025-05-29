https://ria.ru/20250529/plennyy-2019702906.html
Пленный рассказал, что пошел воевать, потому что ему не нравилось в тюрьме
Пленный рассказал, что пошел воевать, потому что ему не нравилось в тюрьме - РИА Новости, 29.05.2025
Пленный рассказал, что пошел воевать, потому что ему не нравилось в тюрьме
Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Беляков, которого взяли в плен бойцы российской группировки "Центр", рассказал, что пошёл на воевать, потому что его... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T07:58:00+03:00
2025-05-29T07:58:00+03:00
2025-05-29T11:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
москва
сергей беляков (росгосцирк)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 мая - РИА новости. Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Беляков, которого взяли в плен бойцы российской группировки "Центр", рассказал, что пошёл на воевать, потому что его "опустили" на зоне и ему не нравилось быть "мальчиком на побегушках". "Я отсидел три срока, четвертый раз вот это я заехал. Первый срок я сидел мужиком. Потом второй срок тоже. И третий срок меня опустили чуть-чуть. Уборщиком был, кушать варил, мальчик на побегушках. Мне не нравилось это делать, из-за этого я решил подписать контракт. Плюс еще полностью амнистируют, я с нуля – чистый человек. И попал в 72-ю бригаду", – сказал Беляков в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он также рассказал, что во время первого тюремного срока сделал себе наколку в виде свастики, и лишь потом задумался о том, что его дед воевал за Советский Союз. "Меня начало грызть по чуть-чуть мысль, что я сделал. Если бы он был жив, он бы меня задушил на месте, либо застрелил. Вот эта наколка, орел, эта свастика стала для меня клеймом. Клеймом на всю жизнь", – признался Беляков. Тем не менее, именно наколка позволила ему влиться в коллектив 72-й бригады, где, как только увидели её, сразу начали "поддерживать, подбадривать" новоиспечённого военнослужащего. Говоря о своём командовании, Беляков отметил майора Андрея Касовского, который "набухивается постоянно" и начинает будить личный состав по ночам, чтобы заставить пойти на пробежку. Кроме того, Касовский, по словам пленного, играет в некие игры и злость за свои неудачи срывает на своих подчинённых, физически наказывая их. "Есть такая у нас еще штука, как скидывание денег. Это Касовский, он нас штрафует, и каждый должен скинуть 3-5 тысяч. Мы же думали, что это на наши нужды, на общак, а это идет все ему. Этих денег мы не видим, и за них ничего там не покупается", – также рассказал Беляков. По словам пленного, коллектив преимущественно состоял из уголовников, наркоманов и алкоголиков, которых командование посылает в один конец, так как уверено, что им на смену пришлют ещё.
https://ria.ru/20241115/plennyy-1983942841.html
https://ria.ru/20250528/vsu-2019674761.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, сергей беляков (росгосцирк), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Москва, Сергей Беляков (Росгосцирк), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный рассказал, что пошел воевать, потому что ему не нравилось в тюрьме
Пленный Беляков: наколка в виде свастики стала для меня клеймом на всю жизнь
МОСКВА, 29 мая - РИА новости. Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Беляков, которого взяли в плен бойцы российской группировки "Центр", рассказал, что пошёл на воевать, потому что его "опустили" на зоне и ему не нравилось быть "мальчиком на побегушках".
"Я отсидел три срока, четвертый раз вот это я заехал. Первый срок я сидел мужиком. Потом второй срок тоже. И третий срок меня опустили чуть-чуть. Уборщиком был, кушать варил, мальчик на побегушках. Мне не нравилось это делать, из-за этого я решил подписать контракт. Плюс еще полностью амнистируют, я с нуля – чистый человек. И попал в 72-ю бригаду", – сказал Беляков в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он также рассказал, что во время первого тюремного срока сделал себе наколку в виде свастики, и лишь потом задумался о том, что его дед воевал за Советский Союз.
"Меня начало грызть по чуть-чуть мысль, что я сделал. Если бы он был жив, он бы меня задушил на месте, либо застрелил. Вот эта наколка, орел, эта свастика стала для меня клеймом. Клеймом на всю жизнь", – признался Беляков.
Тем не менее, именно наколка позволила ему влиться в коллектив 72-й бригады, где, как только увидели её, сразу начали "поддерживать, подбадривать" новоиспечённого военнослужащего.
Говоря о своём командовании, Беляков отметил майора Андрея Касовского, который "набухивается постоянно" и начинает будить личный состав по ночам, чтобы заставить пойти на пробежку. Кроме того, Касовский, по словам пленного, играет в некие игры и злость за свои неудачи срывает на своих подчинённых, физически наказывая их.
"Есть такая у нас еще штука, как скидывание денег. Это Касовский, он нас штрафует, и каждый должен скинуть 3-5 тысяч. Мы же думали, что это на наши нужды, на общак, а это идет все ему. Этих денег мы не видим, и за них ничего там не покупается", – также рассказал Беляков.
По словам пленного, коллектив преимущественно состоял из уголовников, наркоманов и алкоголиков, которых командование посылает в один конец, так как уверено, что им на смену пришлют ещё.