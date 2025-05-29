https://ria.ru/20250529/peskov-2019744073.html

Песков: Москва не получила ответ Киева на предложение о переговорах 2 июня

Песков: Москва не получила ответ Киева на предложение о переговорах 2 июня - РИА Новости, 29.05.2025

Песков: Москва не получила ответ Киева на предложение о переговорах 2 июня

Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T12:27:00+03:00

2025-05-29T12:27:00+03:00

2025-05-29T12:37:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В среду глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине."Вы знаете, что мы предложили в понедельник, 2 июня собраться опять в Стамбуле на второй раунд. Пока, насколько мне известно, ответ не получен", - сказал Песков журналистам.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Он также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

https://ria.ru/20250529/peskov-2019743622.html

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