https://ria.ru/20250529/peskov-2019744073.html
Песков: Москва не получила ответ Киева на предложение о переговорах 2 июня
Песков: Москва не получила ответ Киева на предложение о переговорах 2 июня - РИА Новости, 29.05.2025
Песков: Москва не получила ответ Киева на предложение о переговорах 2 июня
Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:27:00+03:00
2025-05-29T12:27:00+03:00
2025-05-29T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
дмитрий песков
россия
стамбул
москва
сергей лавров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В среду глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине."Вы знаете, что мы предложили в понедельник, 2 июня собраться опять в Стамбуле на второй раунд. Пока, насколько мне известно, ответ не получен", - сказал Песков журналистам.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Он также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
https://ria.ru/20250529/peskov-2019743622.html
россия
стамбул
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, дмитрий песков, россия, стамбул, москва, сергей лавров, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Дмитрий Песков, Россия, Стамбул, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, Украина
Песков: Москва не получила ответ Киева на предложение о переговорах 2 июня
Песков: РФ не получила ответа Киева на предложение переговоров в Стамбуле 2 июня