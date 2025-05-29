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Песков: Москва не получила ответ Киева на предложение о переговорах 2 июня - РИА Новости, 29.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 29.05.2025 (обновлено: 12:37 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/peskov-2019744073.html
Песков: Москва не получила ответ Киева на предложение о переговорах 2 июня
Песков: Москва не получила ответ Киева на предложение о переговорах 2 июня - РИА Новости, 29.05.2025
Песков: Москва не получила ответ Киева на предложение о переговорах 2 июня
Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:27:00+03:00
2025-05-29T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
дмитрий песков
россия
стамбул
москва
сергей лавров
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В среду глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине."Вы знаете, что мы предложили в понедельник, 2 июня собраться опять в Стамбуле на второй раунд. Пока, насколько мне известно, ответ не получен", - сказал Песков журналистам.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Он также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
https://ria.ru/20250529/peskov-2019743622.html
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, дмитрий песков, россия, стамбул, москва, сергей лавров, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Дмитрий Песков, Россия, Стамбул, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, Украина
Песков: Москва не получила ответ Киева на предложение о переговорах 2 июня

Песков: РФ не получила ответа Киева на предложение переговоров в Стамбуле 2 июня

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Украина получит все, что заслужила
26 мая, 08:00
"Вы знаете, что мы предложили в понедельник, 2 июня собраться опять в Стамбуле на второй раунд. Пока, насколько мне известно, ответ не получен", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Он также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Песков призвал Киев принять решение по переговорному процессу
Вчера, 12:25
 
Специальная военная операция на УкраинеПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Дмитрий ПесковРоссияСтамбулМоскваСергей ЛавровВладимир ПутинУкраина
 
 
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