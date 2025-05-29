Рейтинг@Mail.ru
Песков призвал Киев принять решение по переговорному процессу - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 29.05.2025 (обновлено: 13:16 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/peskov-2019743622.html
Песков призвал Киев принять решение по переговорному процессу
Песков призвал Киев принять решение по переговорному процессу - РИА Новости, 29.05.2025
Песков призвал Киев принять решение по переговорному процессу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о требованиях Украины немедленно предоставить проект меморандума по урегулированию, заявил, что нужно... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:25:00+03:00
2025-05-29T13:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
киев
россия
украина
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
владимир мединский
андрей сибига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о требованиях Украины немедленно предоставить проект меморандума по урегулированию, заявил, что нужно или подтверждать готовность к переговорам, или нет."Здесь нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры, или делать обратное", - сказал Песков журналистам.Ранее в СМИ появилась информация, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российская сторона должна немедленно передать свой проект меморандума. В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что передал российской стороне проект меморандума с украинским видением урегулирования конфликта.Как сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, Россия передаст на нем свой меморандум Украине.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
https://ria.ru/20250529/fidan--2019706677.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, киев, россия, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир мединский, андрей сибига
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Киев, Россия, Украина, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Мединский, Андрей Сибига
Песков призвал Киев принять решение по переговорному процессу

Песков: Украине нужно или подтверждать готовность к переговорам, или нет

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о требованиях Украины немедленно предоставить проект меморандума по урегулированию, заявил, что нужно или подтверждать готовность к переговорам, или нет.
"Здесь нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры, или делать обратное", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Украина получит все, что заслужила
26 мая, 08:00
Ранее в СМИ появилась информация, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российская сторона должна немедленно передать свой проект меморандума. В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что передал российской стороне проект меморандума с украинским видением урегулирования конфликта.
Как сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, Россия передаст на нем свой меморандум Украине.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Президент РФ Владимир Путин и глава МИД Турции Хакан Фидан во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Фидан раскрыл подробности встречи с Путиным
Вчера, 08:43
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковКиевРоссияУкраинаПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Владимир МединскийАндрей Сибига
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала