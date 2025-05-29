Песков призвал Киев принять решение по переговорному процессу
Песков: Украине нужно или подтверждать готовность к переговорам, или нет
Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о требованиях Украины немедленно предоставить проект меморандума по урегулированию, заявил, что нужно или подтверждать готовность к переговорам, или нет.
"Здесь нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры, или делать обратное", - сказал Песков журналистам.
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Ранее в СМИ появилась информация, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российская сторона должна немедленно передать свой проект меморандума. В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что передал российской стороне проект меморандума с украинским видением урегулирования конфликта.
Как сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, Россия передаст на нем свой меморандум Украине.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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