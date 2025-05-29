https://ria.ru/20250529/peskov-2019742191.html

Песков высказался о переговорном процессе между Россией и Украиной

Песков высказался о переговорном процессе между Россией и Украиной - РИА Новости, 29.05.2025

Песков высказался о переговорном процессе между Россией и Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас важно продолжить процесс прямых переговоров между РФ и Украиной. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T12:20:00+03:00

2025-05-29T12:20:00+03:00

2025-05-29T12:29:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас важно продолжить процесс прямых переговоров между РФ и Украиной."Сейчас главное продолжить этот процесс прямых переговоров российско-украинских, и предложено сделать это в понедельник в Стамбуле", - сказал Песков журналистам.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Он также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Как сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

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