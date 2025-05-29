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Песков высказался о требовании Киева немедленно передать проект меморандума - РИА Новости, 29.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 29.05.2025 (обновлено: 13:48 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/peskov--2019741620.html
Песков высказался о требовании Киева немедленно передать проект меморандума
Песков высказался о требовании Киева немедленно передать проект меморандума - РИА Новости, 29.05.2025
Песков высказался о требовании Киева немедленно передать проект меморандума
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неконструктивным требование Украины немедленно передать российский проект меморандума по урегулированию... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:19:00+03:00
2025-05-29T13:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
стамбул
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неконструктивным требование Украины немедленно передать российский проект меморандума по урегулированию конфликта."Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Поэтому требовать немедленно, медленно — это все неконструктивно", — сказал представитель Кремля.По его словам, Москва пока не получила ответ Киева на предложение провести встречу в Стамбуле 2 июня."Здесь нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры, или делать обратное", — добавил Песков.Другие высказывания пресс-секретаря президента:Переговоры по УкраинеПервая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва заканчивает подготовку проекта меморандума по будущему мирному договору.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
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киев, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, стамбул, в мире, москва
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стамбул, В мире, Москва
Песков высказался о требовании Киева немедленно передать проект меморандума

Песков назвал неконструктивным условие Киева передать проект меморандума сейчас

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец
Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неконструктивным требование Украины немедленно передать российский проект меморандума по урегулированию конфликта.
"Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Поэтому требовать немедленно, медленно — это все неконструктивно", — сказал представитель Кремля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Украина получит все, что заслужила
26 мая, 08:00
По его словам, Москва пока не получила ответ Киева на предложение провести встречу в Стамбуле 2 июня.
"Здесь нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры, или делать обратное", — добавил Песков.

В среду вечером глава МИД Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская делегация также готова их пояснить.

Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Лавров и Рубио обсудили урегулирование украинского конфликта
Вчера, 01:27
Другие высказывания пресс-секретаря президента:
  • в заявлении Лаврова четко изложено предложение России по переговорам;
  • Москва не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию конфликта, диалог должен идти непублично;
  • важно продолжить прямое общение России и Украины;
  • нового разговора Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет в планах;
  • беседа состоится по мере необходимости и может быть согласована очень быстро.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Захарова разоблачила ложь замглавы МИД Украины о переговорах в Стамбуле
24 мая, 23:45

Переговоры по Украине

Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва заканчивает подготовку проекта меморандума по будущему мирному договору.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Теперь еще шесть областей минимум: за террор Украина заплатит территориями
27 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампСтамбулВ миреМосква
 
 
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