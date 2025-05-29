Песков высказался о требовании Киева немедленно передать проект меморандума
Песков назвал неконструктивным условие Киева передать проект меморандума сейчас
Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неконструктивным требование Украины немедленно передать российский проект меморандума по урегулированию конфликта.
"Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Поэтому требовать немедленно, медленно — это все неконструктивно", — сказал представитель Кремля.
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По его словам, Москва пока не получила ответ Киева на предложение провести встречу в Стамбуле 2 июня.
"Здесь нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры, или делать обратное", — добавил Песков.
В среду вечером глава МИД Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская делегация также готова их пояснить.
Другие высказывания пресс-секретаря президента:
- в заявлении Лаврова четко изложено предложение России по переговорам;
- Москва не будет публично обсуждать содержание документов по урегулированию конфликта, диалог должен идти непублично;
- важно продолжить прямое общение России и Украины;
- нового разговора Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет в планах;
- беседа состоится по мере необходимости и может быть согласована очень быстро.
Переговоры по Украине
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва заканчивает подготовку проекта меморандума по будущему мирному договору.