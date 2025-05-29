https://ria.ru/20250529/peskov--2019741620.html

Песков высказался о требовании Киева немедленно передать проект меморандума

Песков высказался о требовании Киева немедленно передать проект меморандума - РИА Новости, 29.05.2025

Песков высказался о требовании Киева немедленно передать проект меморандума

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неконструктивным требование Украины немедленно передать российский проект меморандума по урегулированию... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T12:19:00+03:00

2025-05-29T12:19:00+03:00

2025-05-29T13:48:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неконструктивным требование Украины немедленно передать российский проект меморандума по урегулированию конфликта."Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Поэтому требовать немедленно, медленно — это все неконструктивно", — сказал представитель Кремля.По его словам, Москва пока не получила ответ Киева на предложение провести встречу в Стамбуле 2 июня."Здесь нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры, или делать обратное", — добавил Песков.Другие высказывания пресс-секретаря президента:Переговоры по УкраинеПервая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва заканчивает подготовку проекта меморандума по будущему мирному договору.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

https://ria.ru/20250529/obmen-2019682692.html

https://ria.ru/20250524/zaharova-2018921048.html

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html

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