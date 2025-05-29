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Роспотребнадзор рассказал о пользе листовых овощей и зелени - РИА Новости, 29.05.2025
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03:03 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/ovoschi-2019686923.html
Роспотребнадзор рассказал о пользе листовых овощей и зелени
Роспотребнадзор рассказал о пользе листовых овощей и зелени - РИА Новости, 29.05.2025
Роспотребнадзор рассказал о пользе листовых овощей и зелени
Регулярное потребление листовых овощей и зелени благотворно влияет на здоровье, поддерживает работу эндокринной системы, снижает риск возникновения хронических... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T03:03:00+03:00
2025-05-29T03:03:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Регулярное потребление листовых овощей и зелени благотворно влияет на здоровье, поддерживает работу эндокринной системы, снижает риск возникновения хронических заболеваний, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Салат латук, айсберг, рукола, брокколи, пекинская и китайская капуста, а также кинза, укроп и зеленый лук, содержат множество полезных микронутриентов. Эти низкокалорийные продукты богаты минералами, такими как калий, магний, железо, кальций, а также витаминами K, C, E, группы B и бета-каротином. Кроме того, они обеспечивают организм жирными кислотами Омега-3 и лютеином", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что употребление листовых овощей и зелени благотворно влияет на здоровье. Эти продукты не только обладают приятным вкусом, но и содержат значительное количество клетчатки, что способствует длительному чувству сытости. "Регулярное употребление помогает стимулировать пищеварение, поддерживать работу эндокринной системы и снижать риск возникновения хронических заболеваний", - сообщили в ведомстве. В Роспотребнадзоре добавили, что при выборе листовых овощей и зелени следует избегать покупки у уличных торговцев - такие товары могут быть низкокачественными. "Обращайте внимание на внешний вид. Свежие овощи и зелень должны быть яркими, без признаков увядания и порчи. Проверяйте аромат: у свежей зелени он сильный и приятный, у залежалой - слабый или затхлый", - добавили там. В ведомстве рекомендовали следить за целостностью упаковки, датой изготовления и сроком хранения. Также не следует употреблять в пищу вялые и жухлые овощи и зелень. "Тщательно мойте продукты перед употреблением. Листовые овощи и зелень нужно промывать под проточной водой не менее пяти минут, по возможности - вымачивать в чистой воде не менее часа", - уточнили в пресс-службе.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал о пользе листовых овощей и зелени

Роспотребнадзор: листовые овощи и зелень поддерживают работу эндокринной системы

© Fotolia / Roman RvachovЗелень
Зелень - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Fotolia / Roman Rvachov
Зелень. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Регулярное потребление листовых овощей и зелени благотворно влияет на здоровье, поддерживает работу эндокринной системы, снижает риск возникновения хронических заболеваний, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Салат латук, айсберг, рукола, брокколи, пекинская и китайская капуста, а также кинза, укроп и зеленый лук, содержат множество полезных микронутриентов. Эти низкокалорийные продукты богаты минералами, такими как калий, магний, железо, кальций, а также витаминами K, C, E, группы B и бета-каротином. Кроме того, они обеспечивают организм жирными кислотами Омега-3 и лютеином", - рассказали в пресс-службе.
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Там уточнили, что употребление листовых овощей и зелени благотворно влияет на здоровье. Эти продукты не только обладают приятным вкусом, но и содержат значительное количество клетчатки, что способствует длительному чувству сытости.
"Регулярное употребление помогает стимулировать пищеварение, поддерживать работу эндокринной системы и снижать риск возникновения хронических заболеваний", - сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавили, что при выборе листовых овощей и зелени следует избегать покупки у уличных торговцев - такие товары могут быть низкокачественными.
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"Обращайте внимание на внешний вид. Свежие овощи и зелень должны быть яркими, без признаков увядания и порчи. Проверяйте аромат: у свежей зелени он сильный и приятный, у залежалой - слабый или затхлый", - добавили там.
В ведомстве рекомендовали следить за целостностью упаковки, датой изготовления и сроком хранения. Также не следует употреблять в пищу вялые и жухлые овощи и зелень.
"Тщательно мойте продукты перед употреблением. Листовые овощи и зелень нужно промывать под проточной водой не менее пяти минут, по возможности - вымачивать в чистой воде не менее часа", - уточнили в пресс-службе.
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