https://ria.ru/20250529/ovoschi-2019686923.html

Роспотребнадзор рассказал о пользе листовых овощей и зелени

Роспотребнадзор рассказал о пользе листовых овощей и зелени - РИА Новости, 29.05.2025

Роспотребнадзор рассказал о пользе листовых овощей и зелени

Регулярное потребление листовых овощей и зелени благотворно влияет на здоровье, поддерживает работу эндокринной системы, снижает риск возникновения хронических... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T03:03:00+03:00

2025-05-29T03:03:00+03:00

2025-05-29T03:03:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Регулярное потребление листовых овощей и зелени благотворно влияет на здоровье, поддерживает работу эндокринной системы, снижает риск возникновения хронических заболеваний, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Салат латук, айсберг, рукола, брокколи, пекинская и китайская капуста, а также кинза, укроп и зеленый лук, содержат множество полезных микронутриентов. Эти низкокалорийные продукты богаты минералами, такими как калий, магний, железо, кальций, а также витаминами K, C, E, группы B и бета-каротином. Кроме того, они обеспечивают организм жирными кислотами Омега-3 и лютеином", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что употребление листовых овощей и зелени благотворно влияет на здоровье. Эти продукты не только обладают приятным вкусом, но и содержат значительное количество клетчатки, что способствует длительному чувству сытости. "Регулярное употребление помогает стимулировать пищеварение, поддерживать работу эндокринной системы и снижать риск возникновения хронических заболеваний", - сообщили в ведомстве. В Роспотребнадзоре добавили, что при выборе листовых овощей и зелени следует избегать покупки у уличных торговцев - такие товары могут быть низкокачественными. "Обращайте внимание на внешний вид. Свежие овощи и зелень должны быть яркими, без признаков увядания и порчи. Проверяйте аромат: у свежей зелени он сильный и приятный, у залежалой - слабый или затхлый", - добавили там. В ведомстве рекомендовали следить за целостностью упаковки, датой изготовления и сроком хранения. Также не следует употреблять в пищу вялые и жухлые овощи и зелень. "Тщательно мойте продукты перед употреблением. Листовые овощи и зелень нужно промывать под проточной водой не менее пяти минут, по возможности - вымачивать в чистой воде не менее часа", - уточнили в пресс-службе.

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https://ria.ru/20250501/vrach-2014525735.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)