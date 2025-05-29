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Путин: власти обсуждают льготы для отцов в многодетных семьях

Путин: власти обсуждают льготы для отцов в многодетных семьях - РИА Новости, 29.05.2025

Путин: власти обсуждают льготы для отцов в многодетных семьях

Российские власти давно обсуждают вопрос введения льгот для отцов в многодетных семьях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T14:49:00+03:00

2025-05-29T14:49:00+03:00

2025-05-29T15:01:00+03:00

владимир путин

общество

россия

екатеринбург

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские власти давно обсуждают вопрос введения льгот для отцов в многодетных семьях, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в четверг проводит встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент общается с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава".В ходе встречи в режиме видеоконференцсвязи Евгения Радионова, мать десяти детей из Екатеринбурга, обратилась к президенту ввести льготы для отцов в многодетных семьях."Что касается мужчин, то мы давно это обсуждаем и думаем над этим", - сказал Путин.

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владимир путин, общество, россия, екатеринбург