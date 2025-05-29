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"Совершили ошибку": в США неожиданно высказались о союзе Китая и России - РИА Новости, 29.05.2025
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06:45 29.05.2025 (обновлено: 15:32 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/oshibka-2019697307.html
"Совершили ошибку": в США неожиданно высказались о союзе Китая и России
"Совершили ошибку": в США неожиданно высказались о союзе Китая и России - РИА Новости, 29.05.2025
"Совершили ошибку": в США неожиданно высказались о союзе Китая и России
США своими же ошибочными действиями в Европе и на Украине допустили сближение России и Китая, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T06:45:00+03:00
2025-05-29T15:32:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. США своими же ошибочными действиями в Европе и на Украине допустили сближение России и Китая, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube."Украинский конфликт вредит нам по двум причинам: США не могут сосредоточиться на Азиатском регионе, а в это время Россия и Китай только укрепляют связи. Продолжение конфликта совершенно нерационально для нас, и поэтому мы оказались в печальном положении", — сказал он.Профессор отметил, что Вашингтон боится союза Москвы и Пекина, но из-за просчета с Украиной ситуация стала намного хуже."США совершили ошибку на Украине. Вместо того чтобы обратить свое внимание на Китай, мы приложили все усилия, чтобы спровоцировать Россию, которая не была угрозой Европе и НАТО, а теперь они (Россия и Китай. — Прим. ред.) близки как никогда", — заключил Миршаймер.Глава МИД России Сергей Лавров во время 13-й встречи высоких представителей по вопросам безопасности заявил, что Запад продвигает ложный тезис о неизбежности конфликтов великих держав. Лавров привел в пример отношения России и КНР и особо подчеркнул, что сегодня взаимодействие двух соседей находится на более высоком уровне, чем за всю многовековую историю отношений этих стран.
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в мире, россия, китай, украина, джон миршаймер, нато
В мире, Россия, Китай, Украина, Джон Миршаймер, НАТО
"Совершили ошибку": в США неожиданно высказались о союзе Китая и России

Профессор Миршаймер: США допустили сближение России и Китая из-за Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. США своими же ошибочными действиями в Европе и на Украине допустили сближение России и Китая, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube.

"Украинский конфликт вредит нам по двум причинам: США не могут сосредоточиться на Азиатском регионе, а в это время Россия и Китай только укрепляют связи. Продолжение конфликта совершенно нерационально для нас, и поэтому мы оказались в печальном положении", — сказал он.
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Профессор отметил, что Вашингтон боится союза Москвы и Пекина, но из-за просчета с Украиной ситуация стала намного хуже.
"США совершили ошибку на Украине. Вместо того чтобы обратить свое внимание на Китай, мы приложили все усилия, чтобы спровоцировать Россию, которая не была угрозой Европе и НАТО, а теперь они (Россия и Китай. — Прим. ред.) близки как никогда", — заключил Миршаймер.
Глава МИД России Сергей Лавров во время 13-й встречи высоких представителей по вопросам безопасности заявил, что Запад продвигает ложный тезис о неизбежности конфликтов великих держав. Лавров привел в пример отношения России и КНР и особо подчеркнул, что сегодня взаимодействие двух соседей находится на более высоком уровне, чем за всю многовековую историю отношений этих стран.
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