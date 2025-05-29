https://ria.ru/20250529/oshibka-2019697307.html

"Совершили ошибку": в США неожиданно высказались о союзе Китая и России

"Совершили ошибку": в США неожиданно высказались о союзе Китая и России - РИА Новости, 29.05.2025

"Совершили ошибку": в США неожиданно высказались о союзе Китая и России

США своими же ошибочными действиями в Европе и на Украине допустили сближение России и Китая, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T06:45:00+03:00

2025-05-29T06:45:00+03:00

2025-05-29T15:32:00+03:00

в мире

россия

китай

украина

джон миршаймер

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. США своими же ошибочными действиями в Европе и на Украине допустили сближение России и Китая, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube."Украинский конфликт вредит нам по двум причинам: США не могут сосредоточиться на Азиатском регионе, а в это время Россия и Китай только укрепляют связи. Продолжение конфликта совершенно нерационально для нас, и поэтому мы оказались в печальном положении", — сказал он.Профессор отметил, что Вашингтон боится союза Москвы и Пекина, но из-за просчета с Украиной ситуация стала намного хуже."США совершили ошибку на Украине. Вместо того чтобы обратить свое внимание на Китай, мы приложили все усилия, чтобы спровоцировать Россию, которая не была угрозой Европе и НАТО, а теперь они (Россия и Китай. — Прим. ред.) близки как никогда", — заключил Миршаймер.Глава МИД России Сергей Лавров во время 13-й встречи высоких представителей по вопросам безопасности заявил, что Запад продвигает ложный тезис о неизбежности конфликтов великих держав. Лавров привел в пример отношения России и КНР и особо подчеркнул, что сегодня взаимодействие двух соседей находится на более высоком уровне, чем за всю многовековую историю отношений этих стран.

https://ria.ru/20250528/tramp-2019469327.html

https://ria.ru/20250521/prekratit-2018198447.html

россия

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, украина, джон миршаймер, нато