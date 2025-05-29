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Инженерная школа опорного вуза ОЭЗ Москвы признана перспективной

Инженерная школа опорного вуза ОЭЗ Москвы признана перспективной - РИА Новости, 29.05.2025

Инженерная школа опорного вуза ОЭЗ Москвы признана перспективной

Передовая инженерная школа (ПИШ) "Средства проектирования и производства электронной компонентной базы" на базе опорного вуза ОЭЗ "Технополис Москва" НИУ МИЭТ... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T13:10:00+03:00

2025-05-29T13:10:00+03:00

2025-05-29T13:10:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Передовая инженерная школа (ПИШ) "Средства проектирования и производства электронной компонентной базы" на базе опорного вуза ОЭЗ "Технополис Москва" НИУ МИЭТ вошла в перечень передовых инженерных школ, получивших наибольший объем госфинансирования на этот год, сообщил заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Степан Коваленко."Передовая инженерная школа на базе опорного вуза ОЭЗ Москвы НИУ МИЭТ по итогам деятельности в 2024 году вошла в первую группу школ, получивших максимальный объем государственного финансирования на этот год. МИЭТ по праву считается одним из флагманов инженерного образования. Его передовая инженерная школа показывает одни из лучших результатов в стране, объединяя усилия университета, высокотехнологичных компаний и города", — приводит слова Коваленко пресс-служба ДИПП.Он отметил, что поддержка от столичного правительства и взаимодействие с резидентами ОЭЗ создают условия для подготовки специалистов, которые востребованы в микроэлектронике.Федеральный проект "Передовые инженерные школы" реализуется в рамках госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". Он направлен на подготовку кадров для наукоемких отраслей. В прошлом году ПИШ МИЭТ привлекла 240,6 миллиона рублей на исследования и разработки в области создания специального оборудования и технологических процессов. Так, общий объем государственной поддержки – 653,5 миллиона рублей. В инженерной школе учится 91 студент, из них 32 проходят программы магистратуры. Также 127 человек прошли обучение по программам дополнительного образования.По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, партнерами ПИШ являются восемь высокотехнологичных компаний, в том числе два резидента ОЭЗ "Технополис Москва" — АО "НИИМЭ" и АО "ЗНТЦ". С ними идет работа над разработкой отечественного оборудования для электронной