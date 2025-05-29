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Обломки сбитого в Одинцово БПЛА повредили две машины - РИА Новости, 29.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:26 29.05.2025 (обновлено: 08:48 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/odintsovo-2019690542.html
Обломки сбитого в Одинцово БПЛА повредили две машины
Обломки сбитого в Одинцово БПЛА повредили две машины - РИА Новости, 29.05.2025
Обломки сбитого в Одинцово БПЛА повредили две машины
Обломки сбитого в подмосковном Одинцово БПЛА повредили две машины, на месте работают экстренные службы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T04:26:00+03:00
2025-05-29T08:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
одинцово
сергей собянин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Обломки сбитого в подмосковном Одинцово БПЛА повредили две машины, на месте работают экстренные службы, передает корреспондент РИА Новости. В ночь на четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ПВО Минобороны сбила три беспилотника, атаковавших московский регион. Позднее он сообщал, что серьезных повреждений и пострадавших на проспекте Вернадского на западе Москвы, предварительно, нет, а на месте падения обломков БПЛА работают соответствующие службы. Тем временем во "Внуково", как сообщала около 1.50 мск Росавиация, были объявлены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Сняли эти ограничения около 3.10 мск. По словам местных жителей в Одинцово, около 1.50 мск они заметили яркую вспышку на небе, после чего прогремел взрыв. Сейчас на месте работают экстренные службы, дороги возле места падения усеяна осколками стекол, вероятно, выбитых ударной волной. Во дворе одного из ЖК - машины, у которых повреждены кузов и стекла.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
одинцово
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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60
Обломки сбитого в подмосковном Одинцово БПЛА повредили две машины
Обломки сбитого в подмосковном Одинцово БПЛА повредили две машины, на месте работают экстренные службы, передает корреспондент РИА Новости. По словам местных жителей, около 1.50 мск они заметили яркую вспышку на небе, после чего прогремел взрыв. На месте работают экстренные службы, дорога возле места ЧП усеяна осколками стекол. Во дворе одного из ЖК - поврежденные машины.
2025-05-29T04:26
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Последствия атаки БПЛА устраняют на западе Москвы
Последствия атаки БПЛА устраняют на западе Москвы, территория у поврежденного дома оцеплена, на месте работают экстренные службы, передает корреспондент РИА Новости
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москва, одинцово, сергей собянин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Москва, Одинцово, Сергей Собянин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
Обломки сбитого в Одинцово БПЛА повредили две машины

Обломки сбитого в подмосковном Одинцово БПЛА повредили две машины

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Обломки сбитого в подмосковном Одинцово БПЛА повредили две машины, на месте работают экстренные службы, передает корреспондент РИА Новости.
В ночь на четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ПВО Минобороны сбила три беспилотника, атаковавших московский регион. Позднее он сообщал, что серьезных повреждений и пострадавших на проспекте Вернадского на западе Москвы, предварительно, нет, а на месте падения обломков БПЛА работают соответствующие службы. Тем временем во "Внуково", как сообщала около 1.50 мск Росавиация, были объявлены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Сняли эти ограничения около 3.10 мск.
По словам местных жителей в Одинцово, около 1.50 мск они заметили яркую вспышку на небе, после чего прогремел взрыв. Сейчас на месте работают экстренные службы, дороги возле места падения усеяна осколками стекол, вероятно, выбитых ударной волной. Во дворе одного из ЖК - машины, у которых повреждены кузов и стекла.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваОдинцовоСергей СобянинФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
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