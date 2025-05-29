https://ria.ru/20250529/odintsovo-2019690542.html

Обломки сбитого в Одинцово БПЛА повредили две машины

Обломки сбитого в Одинцово БПЛА повредили две машины - РИА Новости, 29.05.2025

Обломки сбитого в Одинцово БПЛА повредили две машины

Обломки сбитого в подмосковном Одинцово БПЛА повредили две машины, на месте работают экстренные службы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T04:26:00+03:00

2025-05-29T04:26:00+03:00

2025-05-29T08:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

одинцово

сергей собянин

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Обломки сбитого в подмосковном Одинцово БПЛА повредили две машины, на месте работают экстренные службы, передает корреспондент РИА Новости. В ночь на четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ПВО Минобороны сбила три беспилотника, атаковавших московский регион. Позднее он сообщал, что серьезных повреждений и пострадавших на проспекте Вернадского на западе Москвы, предварительно, нет, а на месте падения обломков БПЛА работают соответствующие службы. Тем временем во "Внуково", как сообщала около 1.50 мск Росавиация, были объявлены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Сняли эти ограничения около 3.10 мск. По словам местных жителей в Одинцово, около 1.50 мск они заметили яркую вспышку на небе, после чего прогремел взрыв. Сейчас на месте работают экстренные службы, дороги возле места падения усеяна осколками стекол, вероятно, выбитых ударной волной. Во дворе одного из ЖК - машины, у которых повреждены кузов и стекла.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

одинцово

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обломки сбитого в подмосковном Одинцово БПЛА повредили две машины Обломки сбитого в подмосковном Одинцово БПЛА повредили две машины, на месте работают экстренные службы, передает корреспондент РИА Новости. По словам местных жителей, около 1.50 мск они заметили яркую вспышку на небе, после чего прогремел взрыв. На месте работают экстренные службы, дорога возле места ЧП усеяна осколками стекол. Во дворе одного из ЖК - поврежденные машины. 2025-05-29T04:26 true PT0M11S

Последствия атаки БПЛА устраняют на западе Москвы Последствия атаки БПЛА устраняют на западе Москвы, территория у поврежденного дома оцеплена, на месте работают экстренные службы, передает корреспондент РИА Новости 2025-05-29T04:26 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, одинцово, сергей собянин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность