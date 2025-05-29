https://ria.ru/20250529/obmen-2019682692.html
Лавров и Рубио обсудили урегулирование украинского конфликта
Лавров и Рубио обсудили урегулирование украинского конфликта - РИА Новости, 29.05.2025
Лавров и Рубио обсудили урегулирование украинского конфликта
Госсекретарь Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров обсудили урегулирование конфликта на Украине, сообщило американское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T01:27:00+03:00
2025-05-29T01:27:00+03:00
2025-05-29T08:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
государственный департамент сша
сша
сергей лавров
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров обсудили урегулирование конфликта на Украине, сообщило американское внешнеполитическое ведомство."Госсекретарь Марко Рубио поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь Рубио приветствовал состоявшийся в выходные обмен пленными по формуле 1000 на 1000 между Россией и Украиной. Госсекретарь повторил призывы президента Трампа к конструктивному и добросовестному диалогу с Украиной как единственному пути к прекращению этой войны", — говорится в пресс-релизе.Как уточнили на Смоленской площади, Лавров проинформировал Рубио о подготовке к новому раунду российско-украинских переговоров.В среду вечером глава МИД России объявил, что он пройдет 2 июня в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская делегация также готова их пояснить.Переговоры по УкраинеПервая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва заканчивает подготовку проекта меморандума по будущему мирному договору.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
https://ria.ru/20250528/solovev-2019662945.html
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html
украина
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, государственный департамент сша, сша, сергей лавров, марко рубио, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Государственный департамент США, США, Сергей Лавров, Марко Рубио, Москва
Лавров и Рубио обсудили урегулирование украинского конфликта
Рубио в разговоре с Лавровым приветствовал обмен пленными между РФ и Украиной