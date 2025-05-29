https://ria.ru/20250529/obmen-2019682692.html

Лавров и Рубио обсудили урегулирование украинского конфликта

Лавров и Рубио обсудили урегулирование украинского конфликта - РИА Новости, 29.05.2025

Лавров и Рубио обсудили урегулирование украинского конфликта

Госсекретарь Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров обсудили урегулирование конфликта на Украине, сообщило американское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T01:27:00+03:00

2025-05-29T01:27:00+03:00

2025-05-29T08:50:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров обсудили урегулирование конфликта на Украине, сообщило американское внешнеполитическое ведомство."Госсекретарь Марко Рубио поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь Рубио приветствовал состоявшийся в выходные обмен пленными по формуле 1000 на 1000 между Россией и Украиной. Госсекретарь повторил призывы президента Трампа к конструктивному и добросовестному диалогу с Украиной как единственному пути к прекращению этой войны", — говорится в пресс-релизе.Как уточнили на Смоленской площади, Лавров проинформировал Рубио о подготовке к новому раунду российско-украинских переговоров.В среду вечером глава МИД России объявил, что он пройдет 2 июня в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская делегация также готова их пояснить.Переговоры по УкраинеПервая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва заканчивает подготовку проекта меморандума по будущему мирному договору.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

https://ria.ru/20250528/solovev-2019662945.html

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html

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