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Лавров и Рубио обсудили урегулирование украинского конфликта - РИА Новости, 29.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:27 29.05.2025 (обновлено: 08:50 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/obmen-2019682692.html
Лавров и Рубио обсудили урегулирование украинского конфликта
Лавров и Рубио обсудили урегулирование украинского конфликта - РИА Новости, 29.05.2025
Лавров и Рубио обсудили урегулирование украинского конфликта
Госсекретарь Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров обсудили урегулирование конфликта на Украине, сообщило американское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T01:27:00+03:00
2025-05-29T08:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
государственный департамент сша
сша
сергей лавров
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров обсудили урегулирование конфликта на Украине, сообщило американское внешнеполитическое ведомство."Госсекретарь Марко Рубио поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь Рубио приветствовал состоявшийся в выходные обмен пленными по формуле 1000 на 1000 между Россией и Украиной. Госсекретарь повторил призывы президента Трампа к конструктивному и добросовестному диалогу с Украиной как единственному пути к прекращению этой войны", — говорится в пресс-релизе.Как уточнили на Смоленской площади, Лавров проинформировал Рубио о подготовке к новому раунду российско-украинских переговоров.В среду вечером глава МИД России объявил, что он пройдет 2 июня в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская делегация также готова их пояснить.Переговоры по УкраинеПервая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва заканчивает подготовку проекта меморандума по будущему мирному договору.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
https://ria.ru/20250528/solovev-2019662945.html
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в мире, украина, россия, государственный департамент сша, сша, сергей лавров, марко рубио, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Государственный департамент США, США, Сергей Лавров, Марко Рубио, Москва
Лавров и Рубио обсудили урегулирование украинского конфликта

Рубио в разговоре с Лавровым приветствовал обмен пленными между РФ и Украиной

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров обсудили урегулирование конфликта на Украине, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.
"Госсекретарь Марко Рубио поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь Рубио приветствовал состоявшийся в выходные обмен пленными по формуле 1000 на 1000 между Россией и Украиной. Госсекретарь повторил призывы президента Трампа к конструктивному и добросовестному диалогу с Украиной как единственному пути к прекращению этой войны", — говорится в пресс-релизе.
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Как уточнили на Смоленской площади, Лавров проинформировал Рубио о подготовке к новому раунду российско-украинских переговоров.
В среду вечером глава МИД России объявил, что он пройдет 2 июня в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская делегация также готова их пояснить.
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Переговоры по Украине

Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва заканчивает подготовку проекта меморандума по будущему мирному договору.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГосударственный департамент СШАСШАСергей ЛавровМарко РубиоМосква
 
 
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