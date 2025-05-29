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Небензя предложил Киеву выбрать, как он хочет закончить конфликт
Небензя предложил Киеву выбрать, как он хочет закончить конфликт - РИА Новости, 30.05.2025
Небензя предложил Киеву выбрать, как он хочет закончить конфликт
Украине нужно выбрать мир через переговоры или неизбежное поражение, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности Организации РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-29T23:57:00+03:00
2025-05-29T23:57:00+03:00
2025-05-30T01:31:00+03:00
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ООН, 29 мая – РИА Новости. Украине нужно выбрать мир через переговоры или неизбежное поражение, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций."Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта", — подчеркнул он.Дипломат также добавил, что Москва нацелена на серьезный переговорный процесс, который в 2022 году прервал Киев.Двадцать восьмого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров должен состояться 2 июня, в Стамбуле. На них Москва намерена представить меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта.
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Небензя предложил Киеву выбрать, как он хочет закончить конфликт
Небензя: Киев должен выбрать между неминуемым поражением и урегулированием