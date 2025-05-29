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Небензя предложил Киеву выбрать, как он хочет закончить конфликт - РИА Новости, 30.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:57 29.05.2025 (обновлено: 01:31 30.05.2025)
https://ria.ru/20250529/nebenzya-2019875199.html
Небензя предложил Киеву выбрать, как он хочет закончить конфликт
Небензя предложил Киеву выбрать, как он хочет закончить конфликт - РИА Новости, 30.05.2025
Небензя предложил Киеву выбрать, как он хочет закончить конфликт
Украине нужно выбрать мир через переговоры или неизбежное поражение, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности Организации РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-29T23:57:00+03:00
2025-05-30T01:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
василий небензя
оон
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ООН, 29 мая – РИА Новости. Украине нужно выбрать мир через переговоры или неизбежное поражение, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций."Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта", — подчеркнул он.Дипломат также добавил, что Москва нацелена на серьезный переговорный процесс, который в 2022 году прервал Киев.Двадцать восьмого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров должен состояться 2 июня, в Стамбуле. На них Москва намерена представить меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта.
https://ria.ru/20250529/zelenskiy-2019717693.html
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в мире, украина, россия, василий небензя, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Василий Небензя, ООН
Небензя предложил Киеву выбрать, как он хочет закончить конфликт

Небензя: Киев должен выбрать между неминуемым поражением и урегулированием

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 29 мая – РИА Новости. Украине нужно выбрать мир через переговоры или неизбежное поражение, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций.
«
"Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта", — подчеркнул он.
Дипломат также добавил, что Москва нацелена на серьезный переговорный процесс, который в 2022 году прервал Киев.
Двадцать восьмого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров должен состояться 2 июня, в Стамбуле. На них Москва намерена представить меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВасилий НебензяООН
 
 
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