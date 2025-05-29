https://ria.ru/20250529/nebenzya-2019875199.html

Небензя предложил Киеву выбрать, как он хочет закончить конфликт

Небензя предложил Киеву выбрать, как он хочет закончить конфликт - РИА Новости, 30.05.2025

Небензя предложил Киеву выбрать, как он хочет закончить конфликт

Украине нужно выбрать мир через переговоры или неизбежное поражение, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности Организации РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-29T23:57:00+03:00

2025-05-29T23:57:00+03:00

2025-05-30T01:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

василий небензя

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg

ООН, 29 мая – РИА Новости. Украине нужно выбрать мир через переговоры или неизбежное поражение, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций."Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта", — подчеркнул он.Дипломат также добавил, что Москва нацелена на серьезный переговорный процесс, который в 2022 году прервал Киев.Двадцать восьмого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров должен состояться 2 июня, в Стамбуле. На них Москва намерена представить меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта.

https://ria.ru/20250529/zelenskiy-2019717693.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, василий небензя, оон