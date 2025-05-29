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Зеленский хочет настроить Трампа против России, заявил Небензя - РИА Новости, 29.05.2025
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23:36 29.05.2025 (обновлено: 23:48 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/nebenzya-2019874262.html
Зеленский хочет настроить Трампа против России, заявил Небензя
Зеленский хочет настроить Трампа против России, заявил Небензя - РИА Новости, 29.05.2025
Зеленский хочет настроить Трампа против России, заявил Небензя
Владимир Зеленский и его подельники хотят обмануть и дезориентировать президента США Дональда Трампа, "любой ценой" вернуть США на антироссийские и русофобские... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T23:36:00+03:00
2025-05-29T23:48:00+03:00
россия
сша
в мире
владимир зеленский
василий небензя
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дональд трамп
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ООН, 29 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский и его подельники хотят обмануть и дезориентировать президента США Дональда Трампа, "любой ценой" вернуть США на антироссийские и русофобские позиции, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Планы Зеленского и его подельников, что называется, шиты белыми нитками. Их задача - обмануть и дезориентировать предпринимающего решительные шаги к миру американского президента Трампа, любой ценой постараться вернуть его страну, уже потратившую впустую сотни миллиардов долларов на помощь Украине, на антироссийские и русофобские позиции", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
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россия, сша, в мире, владимир зеленский, василий небензя, оон, дональд трамп, украина
Россия, США, В мире, Владимир Зеленский, Василий Небензя, ООН, Дональд Трамп, Украина
Зеленский хочет настроить Трампа против России, заявил Небензя

Небензя: Зеленский со свитой хотят любой ценой настроить Трампа против России

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 29 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский и его подельники хотят обмануть и дезориентировать президента США Дональда Трампа, "любой ценой" вернуть США на антироссийские и русофобские позиции, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Планы Зеленского и его подельников, что называется, шиты белыми нитками. Их задача - обмануть и дезориентировать предпринимающего решительные шаги к миру американского президента Трампа, любой ценой постараться вернуть его страну, уже потратившую впустую сотни миллиардов долларов на помощь Украине, на антироссийские и русофобские позиции", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
"Лучший вариант". На Западе разоблачили коварный замысел Зеленского
Вчера, 10:09
 
РоссияСШАВ миреВладимир ЗеленскийВасилий НебензяООНДональд ТрампУкраина
 
 
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