https://ria.ru/20250529/nebenzya-2019874262.html

Зеленский хочет настроить Трампа против России, заявил Небензя

Зеленский хочет настроить Трампа против России, заявил Небензя - РИА Новости, 29.05.2025

Зеленский хочет настроить Трампа против России, заявил Небензя

Владимир Зеленский и его подельники хотят обмануть и дезориентировать президента США Дональда Трампа, "любой ценой" вернуть США на антироссийские и русофобские... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T23:36:00+03:00

2025-05-29T23:36:00+03:00

2025-05-29T23:48:00+03:00

россия

сша

в мире

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василий небензя

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ООН, 29 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский и его подельники хотят обмануть и дезориентировать президента США Дональда Трампа, "любой ценой" вернуть США на антироссийские и русофобские позиции, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Планы Зеленского и его подельников, что называется, шиты белыми нитками. Их задача - обмануть и дезориентировать предпринимающего решительные шаги к миру американского президента Трампа, любой ценой постараться вернуть его страну, уже потратившую впустую сотни миллиардов долларов на помощь Украине, на антироссийские и русофобские позиции", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.

https://ria.ru/20250529/zelenskiy-2019717693.html

россия

сша

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россия, сша, в мире, владимир зеленский, василий небензя, оон, дональд трамп, украина