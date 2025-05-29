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Зеленский хочет настроить Трампа против России, заявил Небензя
Зеленский хочет настроить Трампа против России, заявил Небензя - РИА Новости, 29.05.2025
Зеленский хочет настроить Трампа против России, заявил Небензя
Владимир Зеленский и его подельники хотят обмануть и дезориентировать президента США Дональда Трампа, "любой ценой" вернуть США на антироссийские и русофобские... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T23:36:00+03:00
2025-05-29T23:36:00+03:00
2025-05-29T23:48:00+03:00
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ООН, 29 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский и его подельники хотят обмануть и дезориентировать президента США Дональда Трампа, "любой ценой" вернуть США на антироссийские и русофобские позиции, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Планы Зеленского и его подельников, что называется, шиты белыми нитками. Их задача - обмануть и дезориентировать предпринимающего решительные шаги к миру американского президента Трампа, любой ценой постараться вернуть его страну, уже потратившую впустую сотни миллиардов долларов на помощь Украине, на антироссийские и русофобские позиции", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
https://ria.ru/20250529/zelenskiy-2019717693.html
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россия, сша, в мире, владимир зеленский, василий небензя, оон, дональд трамп, украина
Россия, США, В мире, Владимир Зеленский, Василий Небензя, ООН, Дональд Трамп, Украина
Зеленский хочет настроить Трампа против России, заявил Небензя
Небензя: Зеленский со свитой хотят любой ценой настроить Трампа против России