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"Раса рабов": на Западе раскрыли, что стоит за провокациями НАТО
"Раса рабов": на Западе раскрыли, что стоит за провокациями НАТО - РИА Новости, 29.05.2025
"Раса рабов": на Западе раскрыли, что стоит за провокациями НАТО
Логика европейских провокаций против России заключается в подчинении всего человечества глобальному контролю, заявил профессор Хельсинского университета Туомас... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T20:02:00+03:00
2025-05-29T20:02:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Логика европейских провокаций против России заключается в подчинении всего человечества глобальному контролю, заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Если вы хотите превратить человечество в маленькую расу рабов, обслуживающую правящую элиту, ядерная война сделает именно это. То есть, если вы хотите, чтобы человечество слепо подчинялось какой-то "элите", вам нужно значительно сократить количество людей, живущих на Земле, просто потому, что меньшее количество легче контролировать и это снижает вероятность мятежей", — сообщил он.Профессор отметил, что в случае, когда выживание людей зависит от скудных ресурсов, защищенных от радиации и ядерной зимы в бункерах, построенных элитой, они становятся покорными, чему и соответствуют мотивы стран НАТО.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность Североатлантического альянса у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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в мире, россия, москва, нато
В мире, Россия, Москва, НАТО
"Раса рабов": на Западе раскрыли, что стоит за провокациями НАТО
Малинен: целью западных элит является подчинение всего человечества