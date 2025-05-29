https://ria.ru/20250529/mvf-2019822858.html

МВФ выделит Украине 500 миллионов долларов

МВФ выделит Украине 500 миллионов долларов - РИА Новости, 29.05.2025

МВФ выделит Украине 500 миллионов долларов

Международный валютный фонд и власти Украины достигли предварительного соглашения о выделении Киеву очередного транша в размере около 500 миллионов долларов,... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T17:13:00+03:00

2025-05-29T17:13:00+03:00

2025-05-29T17:22:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Международный валютный фонд и власти Украины достигли предварительного соглашения о выделении Киеву очередного транша в размере около 500 миллионов долларов, говорится в обнародованном в четверг заявлении фонда."МВФ и украинские власти согласовали условия для восьмого пересмотра действующей четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF). Соглашение предварительное и подлежит утверждению Советом директоров фонда", - заявил глава миссии МВФ по Украине Гэвин Грей.В случае окончательного одобрения общая сумма средств, полученных Украиной в рамках программы, составит 10,65 миллиарда долларов.МВФ отметил, что Украина выполнила все контрольные показатели, необходимые для получения новой выплаты, и продолжает двигаться по согласованной программе реформ. При этом в фонде подчеркнули, что украинская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на трудности, связанные с боевыми действиями и разрушениями инфраструктуры.

https://ria.ru/20250508/ukraina-2015719392.html

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украина, мвф, киев, в мире