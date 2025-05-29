https://ria.ru/20250529/mvd-2019805372.html

В МВД рассказали о новой схеме мошенничества

В МВД рассказали о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 29.05.2025

В МВД рассказали о новой схеме мошенничества

Мошенники подделали сайт МВД для кражи данных россиян, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T16:19:00+03:00

2025-05-29T16:19:00+03:00

2025-05-29T17:14:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

россия

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Мошенники подделали сайт МВД для кражи данных россиян, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел."Пример фишингового ресурса, имитирующего официальный сайт МВД России. Подделка предназначена для получения персональных данных и использования в многокомпонентных мошеннических схемах", — говорится в заявлении.На опубликованном ведомством скриншоте видно, что на мошенническом сайте есть услуга "приема обращений", где потенциальная жертва должна указать личные данные. Ресурс уже направили на блокировку, но возможно появление схожих, предупредили в МВД.Полиция рекомендует внимательно смотреть на адрес сайта и проверять его на наличие ошибок, чтобы распознать подделку.

https://ria.ru/20250529/mvd-2019712019.html

https://ria.ru/20250529/afera-2019679761.html

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2025

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, россия