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В МВД рассказали о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 29.05.2025
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16:19 29.05.2025 (обновлено: 17:14 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/mvd-2019805372.html
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 29.05.2025
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества
Мошенники подделали сайт МВД для кражи данных россиян, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:19:00+03:00
2025-05-29T17:14:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
россия
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Мошенники подделали сайт МВД для кражи данных россиян, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел."Пример фишингового ресурса, имитирующего официальный сайт МВД России. Подделка предназначена для получения персональных данных и использования в многокомпонентных мошеннических схемах", — говорится в заявлении.На опубликованном ведомством скриншоте видно, что на мошенническом сайте есть услуга "приема обращений", где потенциальная жертва должна указать личные данные. Ресурс уже направили на блокировку, но возможно появление схожих, предупредили в МВД.Полиция рекомендует внимательно смотреть на адрес сайта и проверять его на наличие ошибок, чтобы распознать подделку.
https://ria.ru/20250529/mvd-2019712019.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество, Россия
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества

Мошенники подделали сайт МВД РФ для кражи данных россиян

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Мошенники подделали сайт МВД для кражи данных россиян, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел.
"Пример фишингового ресурса, имитирующего официальный сайт МВД России. Подделка предназначена для получения персональных данных и использования в многокомпонентных мошеннических схемах", — говорится в заявлении.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
В МВД предупредили о похитителях аккаунтов в сервисах для заказа такси
Вчера, 09:20
На опубликованном ведомством скриншоте видно, что на мошенническом сайте есть услуга "приема обращений", где потенциальная жертва должна указать личные данные.
© Вестник Киберполиции России/TelegramМошенники подделали сайт МВД России для хищения данных россиян
Мошенники подделали сайт МВД РФ для хищения данных россиян - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Вестник Киберполиции России/Telegram
Мошенники подделали сайт МВД России для хищения данных россиян
Ресурс уже направили на блокировку, но возможно появление схожих, предупредили в МВД.
Полиция рекомендует внимательно смотреть на адрес сайта и проверять его на наличие ошибок, чтобы распознать подделку.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ОбществоРоссия
 
 
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