https://ria.ru/20250529/mvd-2019805372.html
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 29.05.2025
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества
Мошенники подделали сайт МВД для кражи данных россиян, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:19:00+03:00
2025-05-29T16:19:00+03:00
2025-05-29T17:14:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_af2f00a09e255addb389b78b2576e943.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Мошенники подделали сайт МВД для кражи данных россиян, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел."Пример фишингового ресурса, имитирующего официальный сайт МВД России. Подделка предназначена для получения персональных данных и использования в многокомпонентных мошеннических схемах", — говорится в заявлении.На опубликованном ведомством скриншоте видно, что на мошенническом сайте есть услуга "приема обращений", где потенциальная жертва должна указать личные данные. Ресурс уже направили на блокировку, но возможно появление схожих, предупредили в МВД.Полиция рекомендует внимательно смотреть на адрес сайта и проверять его на наличие ошибок, чтобы распознать подделку.
https://ria.ru/20250529/mvd-2019712019.html
https://ria.ru/20250529/afera-2019679761.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_c1054fba28a8846a758aa9981f998a8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, россия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество, Россия
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества
Мошенники подделали сайт МВД РФ для кражи данных россиян