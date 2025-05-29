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В МВД предупредили о похитителях аккаунтов в сервисах для заказа такси - РИА Новости, 29.05.2025
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09:20 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/mvd-2019712019.html
В МВД предупредили о похитителях аккаунтов в сервисах для заказа такси
В МВД предупредили о похитителях аккаунтов в сервисах для заказа такси - РИА Новости, 29.05.2025
В МВД предупредили о похитителях аккаунтов в сервисах для заказа такси
Мошенники похищают аккаунты в сервисах заказа такси, чтобы получить доступ к привязанным картам, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T09:20:00+03:00
2025-05-29T09:20:00+03:00
алтайский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
единый государственный экзамен (егэ)
общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Мошенники похищают аккаунты в сервисах заказа такси, чтобы получить доступ к привязанным картам, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Злоумышленники получают неправомерный доступ к аккаунту водителя в сервисе заказа такси или доставке. Ищут потенциальную жертву, которая размещает заказ, после чего обманным путем получают код для авторизации, завладевая аккаунтом пользователя", - говорится в сообщении. С использованием скомпрометированного аккаунта мошенники оформляют фиктивные заказы на поездки, с помощью другого аккаунта эти "поездки" совершают. Деньги за несуществующие поездки списываются с привязанной к аккаунту банковской карты. Списанные средства поступают не на счет сервиса, а на счета мошенников, которые они прикрепили к аккаунту жертвы. По словам правоохранителей, схема встречается довольно редко, ряд преступлений произошел в Алтайском крае в начале года, еще несколько эпизодов зафиксировано в мае в Приморье. "Главный совет, который может вас обезопасить от подобных схем, - не сообщайте коды из SMS. Никогда и никому, даже если это водитель такси, который принял вашу заявку", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250529/afera-2019679761.html
https://ria.ru/20250526/moshenniki-2019029304.html
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алтайский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), единый государственный экзамен (егэ), общество
Алтайский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество
В МВД предупредили о похитителях аккаунтов в сервисах для заказа такси

МВД: мошенники похищают аккаунты в сервисах для заказа такси

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Мошенники похищают аккаунты в сервисах заказа такси, чтобы получить доступ к привязанным картам, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Злоумышленники получают неправомерный доступ к аккаунту водителя в сервисе заказа такси или доставке. Ищут потенциальную жертву, которая размещает заказ, после чего обманным путем получают код для авторизации, завладевая аккаунтом пользователя", - говорится в сообщении.
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С использованием скомпрометированного аккаунта мошенники оформляют фиктивные заказы на поездки, с помощью другого аккаунта эти "поездки" совершают.
Деньги за несуществующие поездки списываются с привязанной к аккаунту банковской карты. Списанные средства поступают не на счет сервиса, а на счета мошенников, которые они прикрепили к аккаунту жертвы.
По словам правоохранителей, схема встречается довольно редко, ряд преступлений произошел в Алтайском крае в начале года, еще несколько эпизодов зафиксировано в мае в Приморье.
"Главный совет, который может вас обезопасить от подобных схем, - не сообщайте коды из SMS. Никогда и никому, даже если это водитель такси, который принял вашу заявку", - заключили в ведомстве.
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Алтайский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Общество
 
 
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