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В Москве 20 ультрабыстрых зарядных станций подключили к энергосетям

В Москве 20 ультрабыстрых зарядных станций подключили к энергосетям - РИА Новости, 09.06.2025

В Москве 20 ультрабыстрых зарядных станций подключили к энергосетям

Около 20 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов подключили к энергосетям в ТиНАО в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 09.06.2025

2025-05-29T11:49:00+03:00

2025-05-29T11:49:00+03:00

2025-06-09T15:02:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Около 20 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов подключили к энергосетям в ТиНАО в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили электроэнергией 20 ультрабыстрых зарядных станций для пассажирского электротранспорта на территории ТиНАО. 12 из них находятся у станции метро "Саларьево" в районе Коммунарка, а восемь - в микрорайоне В района Троицк", - говорится в сообщении. Отмечается, что для подключения зарядок к электросетям энергетики компании "Россети Московский регион" смонтировали четыре трансформаторные подстанции и установили в них по два трансформатора мощностью от 630 до 1250 киловольт-ампер. "Кроме того, проложили 6,5 километра кабельных линий электропередачи с напряжением 10 киловольт, из которых 3,5 километра проложили с применением метода горизонтально направленного бурения. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составила 5,6 мегаватта", - добавляется в сообщении. Уточняется, что основным и резервным источниками электроснабжения объектов в Саларьеве стали подстанции "Говорово" с напряжением 220 киловольт и "Теплый Стан" с напряжением 110 киловольт, а в Троицке — подстанция "Троицкая". "Зарядные станции для электробусов устойчивы к высоким и низким температурам воздуха, что гарантирует их работу в любое время года. Кроме того, все они оснащены цифровой системой управления и мониторинга, с помощью которой производится круглосуточный контроль параметров заряда", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что электроснабжение обеспечивается по второй категории надежности. В случае технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически передается по резервной.

https://realty.ria.ru/20250528/dom-2019343108.html

https://realty.ria.ru/20250527/mosgaz-2019305436.html

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