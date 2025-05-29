https://ria.ru/20250529/moskva-2021804716.html
В Москве начался ремонт на дублерах Ярославского шоссе
В Москве начался ремонт на дублерах Ярославского шоссе - РИА Новости, 09.06.2025
В Москве начался ремонт на дублерах Ярославского шоссе
Ремонт дорожного покрытия на дублерах Ярославского шоссе начался в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 09.06.2025
2025-05-29T10:56:00+03:00
2025-05-29T10:56:00+03:00
2025-06-09T15:01:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
ярославское шоссе
москва
автомобильные дороги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155194/85/1551948508_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_473c81eb22dad6a45f6dcb9457fc8c31.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Ремонт дорожного покрытия на дублерах Ярославского шоссе начался в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по замене асфальта на дублерах Ярославского шоссе на участке от Северянинского путепровода до МКАД в обоих направлениях", - говорится в сообщении. Отмечается, что сначала снимают существующее покрытие и ремонтируют смотровые колодцы и решетки ливневой канализации. Затем укладывают новый асфальт и наносят разметку. В ходе работ задействованы 65 специалистов ГБУ "Автомобильные дороги" и 41 единица специализированной техники. "Обновление дорожного покрытия на дублерах Ярославского шоссе потребовалось из-за износа верхнего слоя и образования колеи. Это может стать причиной аварий и разрушения асфальта", - добавляется в сообщении. Уточняется, что работы проводят преимущественно ночью, движение ограничивают лишь частично с соблюдением правил безопасности.
https://realty.ria.ru/20250527/gidrouzel-2019078376.html
https://realty.ria.ru/20250527/vulyh-2019268494.html
ярославское шоссе
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155194/85/1551948508_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_feb2b6db593cd9c3240316944f970a0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, ярославское шоссе, москва, автомобильные дороги
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Ярославское шоссе, Москва, Автомобильные дороги
В Москве начался ремонт на дублерах Ярославского шоссе
Ремонт дорожного покрытия на дублерах Ярославского шоссе начался в Москве
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Ремонт дорожного покрытия на дублерах Ярославского шоссе начался в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по замене асфальта на дублерах Ярославского шоссе на участке от Северянинского путепровода до МКАД в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сначала снимают существующее покрытие и ремонтируют смотровые колодцы и решетки ливневой канализации. Затем укладывают новый асфальт и наносят разметку. В ходе работ задействованы 65 специалистов ГБУ "Автомобильные дороги" и 41 единица специализированной техники.
"Обновление дорожного покрытия на дублерах Ярославского шоссе потребовалось из-за износа верхнего слоя и образования колеи. Это может стать причиной аварий и разрушения асфальта", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что работы проводят преимущественно ночью, движение ограничивают лишь частично с соблюдением правил безопасности.