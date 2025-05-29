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В Москве начался ремонт на дублерах Ярославского шоссе

В Москве начался ремонт на дублерах Ярославского шоссе - РИА Новости, 09.06.2025

В Москве начался ремонт на дублерах Ярославского шоссе

Ремонт дорожного покрытия на дублерах Ярославского шоссе начался в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 09.06.2025

2025-05-29T10:56:00+03:00

2025-05-29T10:56:00+03:00

2025-06-09T15:01:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Ремонт дорожного покрытия на дублерах Ярославского шоссе начался в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по замене асфальта на дублерах Ярославского шоссе на участке от Северянинского путепровода до МКАД в обоих направлениях", - говорится в сообщении. Отмечается, что сначала снимают существующее покрытие и ремонтируют смотровые колодцы и решетки ливневой канализации. Затем укладывают новый асфальт и наносят разметку. В ходе работ задействованы 65 специалистов ГБУ "Автомобильные дороги" и 41 единица специализированной техники. "Обновление дорожного покрытия на дублерах Ярославского шоссе потребовалось из-за износа верхнего слоя и образования колеи. Это может стать причиной аварий и разрушения асфальта", - добавляется в сообщении. Уточняется, что работы проводят преимущественно ночью, движение ограничивают лишь частично с соблюдением правил безопасности.

https://realty.ria.ru/20250527/gidrouzel-2019078376.html

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общество, городское хозяйство москвы, ярославское шоссе, москва, автомобильные дороги