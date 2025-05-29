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В Москве начался ремонт на дублерах Ярославского шоссе - РИА Новости, 09.06.2025
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10:56 29.05.2025 (обновлено: 15:01 09.06.2025)
https://ria.ru/20250529/moskva-2021804716.html
В Москве начался ремонт на дублерах Ярославского шоссе
В Москве начался ремонт на дублерах Ярославского шоссе - РИА Новости, 09.06.2025
В Москве начался ремонт на дублерах Ярославского шоссе
Ремонт дорожного покрытия на дублерах Ярославского шоссе начался в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 09.06.2025
2025-05-29T10:56:00+03:00
2025-06-09T15:01:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
ярославское шоссе
москва
автомобильные дороги
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Ремонт дорожного покрытия на дублерах Ярославского шоссе начался в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по замене асфальта на дублерах Ярославского шоссе на участке от Северянинского путепровода до МКАД в обоих направлениях", - говорится в сообщении. Отмечается, что сначала снимают существующее покрытие и ремонтируют смотровые колодцы и решетки ливневой канализации. Затем укладывают новый асфальт и наносят разметку. В ходе работ задействованы 65 специалистов ГБУ "Автомобильные дороги" и 41 единица специализированной техники. "Обновление дорожного покрытия на дублерах Ярославского шоссе потребовалось из-за износа верхнего слоя и образования колеи. Это может стать причиной аварий и разрушения асфальта", - добавляется в сообщении. Уточняется, что работы проводят преимущественно ночью, движение ограничивают лишь частично с соблюдением правил безопасности.
https://realty.ria.ru/20250527/gidrouzel-2019078376.html
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общество, городское хозяйство москвы, ярославское шоссе, москва, автомобильные дороги
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Ярославское шоссе, Москва, Автомобильные дороги
В Москве начался ремонт на дублерах Ярославского шоссе

Ремонт дорожного покрытия на дублерах Ярославского шоссе начался в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабочий бригады ГБУ "Автомобильные дороги" демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве
Рабочий бригады ГБУ Автомобильные дороги демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Рабочий бригады ГБУ "Автомобильные дороги" демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Ремонт дорожного покрытия на дублерах Ярославского шоссе начался в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по замене асфальта на дублерах Ярославского шоссе на участке от Северянинского путепровода до МКАД в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сначала снимают существующее покрытие и ремонтируют смотровые колодцы и решетки ливневой канализации. Затем укладывают новый асфальт и наносят разметку. В ходе работ задействованы 65 специалистов ГБУ "Автомобильные дороги" и 41 единица специализированной техники.
"Обновление дорожного покрытия на дублерах Ярославского шоссе потребовалось из-за износа верхнего слоя и образования колеи. Это может стать причиной аварий и разрушения асфальта", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что работы проводят преимущественно ночью, движение ограничивают лишь частично с соблюдением правил безопасности.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыЯрославское шоссеМоскваАвтомобильные дороги
 
 
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