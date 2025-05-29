https://ria.ru/20250529/moskva-2019873859.html

Метро Москвы опровергло информацию о задымлении на станции "Таганская"

Метро Москвы опровергло информацию о задымлении на станции "Таганская" - РИА Новости, 29.05.2025

Метро Москвы опровергло информацию о задымлении на станции "Таганская"

Информация о задымлении состава на станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы не соответствует действительности, эвакуация пассажиров не... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T23:31:00+03:00

2025-05-29T23:31:00+03:00

2025-05-29T23:33:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Информация о задымлении состава на станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы не соответствует действительности, эвакуация пассажиров не требуется, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского метрополитена.Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщали, что на станции "Таганская" фиолетовой линии метро якобы наблюдается задымление на платформе, пассажиров выводят из вагонов."Движение на Таганско-Краснопресненской линии в графике. Информация о задымлении состава не соответствует действительности. Эвакуация пассажиров со станции "Таганская" не требуется", - рассказали в пресс-службе.В метро отметили, что вентиляционные шахты переключены в режим дымоудаления, специалисты устанавливают причины.

https://ria.ru/20250527/metro-2019435656.html

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