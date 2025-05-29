Рейтинг@Mail.ru
Метро Москвы опровергло информацию о задымлении на станции "Таганская" - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:31 29.05.2025 (обновлено: 23:33 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/moskva-2019873859.html
Метро Москвы опровергло информацию о задымлении на станции "Таганская"
Метро Москвы опровергло информацию о задымлении на станции "Таганская" - РИА Новости, 29.05.2025
Метро Москвы опровергло информацию о задымлении на станции "Таганская"
Информация о задымлении состава на станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы не соответствует действительности, эвакуация пассажиров не... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T23:31:00+03:00
2025-05-29T23:33:00+03:00
москва
россия
московский метрополитен
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571458744_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_f6ab9956aca4e67593599c0df57236dc.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Информация о задымлении состава на станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы не соответствует действительности, эвакуация пассажиров не требуется, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского метрополитена.Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщали, что на станции "Таганская" фиолетовой линии метро якобы наблюдается задымление на платформе, пассажиров выводят из вагонов."Движение на Таганско-Краснопресненской линии в графике. Информация о задымлении состава не соответствует действительности. Эвакуация пассажиров со станции "Таганская" не требуется", - рассказали в пресс-службе.В метро отметили, что вентиляционные шахты переключены в режим дымоудаления, специалисты устанавливают причины.
https://ria.ru/20250527/metro-2019435656.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571458744_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_3d775e66bd8b18b0a2c8089b656c8125.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, московский метрополитен, общество
Москва, Россия, Московский метрополитен, Общество
Метро Москвы опровергло информацию о задымлении на станции "Таганская"

Метро Москвы назвало информацию о задымлении состава на "Таганской" ложной

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПассажиры на станции метро "Таганская" Кольцевой линии в Москве
Пассажиры на станции метро Таганская Кольцевой линии в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Пассажиры на станции метро "Таганская" Кольцевой линии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Информация о задымлении состава на станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы не соответствует действительности, эвакуация пассажиров не требуется, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского метрополитена.
Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщали, что на станции "Таганская" фиолетовой линии метро якобы наблюдается задымление на платформе, пассажиров выводят из вагонов.
"Движение на Таганско-Краснопресненской линии в графике. Информация о задымлении состава не соответствует действительности. Эвакуация пассажиров со станции "Таганская" не требуется", - рассказали в пресс-службе.
В метро отметили, что вентиляционные шахты переключены в режим дымоудаления, специалисты устанавливают причины.
Робот-сапер снял с внедорожника подозрительный предмет на парковке в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Робот-сапер убрал подозрительный предмет на парковке у метро "Тропарево"
27 мая, 20:21
 
МоскваРоссияМосковский метрополитенОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала