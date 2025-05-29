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Температура в Москве в четверг превысила 29 градусов

Температура в Москве в четверг превысила 29 градусов - РИА Новости, 29.05.2025

Температура в Москве в четверг превысила 29 градусов

Температура воздуха в четверг в Москве достигла отметки плюс 29,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T22:45:00+03:00

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общество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Температура воздуха в четверг в Москве достигла отметки плюс 29,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "По итогам четверга, ставшего самым тёплым днём с начала недели и года, максимум в столице, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, составил плюс 29,3 градуса", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что в Подмосковье температура воздуха впервые в сезоне преодолела 30-градусную отметку. Ровно плюс 30 градусов было в четверг в Михнево и до плюс 30,7 градуса поднялись столбики термометров в Люберцах.

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общество, москва, михаил леус, россия, погода, центр "фобос"