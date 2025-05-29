Рейтинг@Mail.ru
Температура в Москве в четверг превысила 29 градусов - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:45 29.05.2025 (обновлено: 22:46 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/moskva-2019870797.html
Температура в Москве в четверг превысила 29 градусов
Температура в Москве в четверг превысила 29 градусов - РИА Новости, 29.05.2025
Температура в Москве в четверг превысила 29 градусов
Температура воздуха в четверг в Москве достигла отметки плюс 29,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T22:45:00+03:00
2025-05-29T22:46:00+03:00
общество
москва
михаил леус
россия
погода
центр "фобос"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019291356_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_861bd543eec6e79332c16b72e254b970.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Температура воздуха в четверг в Москве достигла отметки плюс 29,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "По итогам четверга, ставшего самым тёплым днём с начала недели и года, максимум в столице, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, составил плюс 29,3 градуса", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что в Подмосковье температура воздуха впервые в сезоне преодолела 30-градусную отметку. Ровно плюс 30 градусов было в четверг в Михнево и до плюс 30,7 градуса поднялись столбики термометров в Люберцах.
https://ria.ru/20250528/ultrafiolet-2019478551.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019291356_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_900b301f7094cfd7fbc14d5751df968e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, михаил леус, россия, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Россия, Погода, Центр "Фобос"
Температура в Москве в четверг превысила 29 градусов

Температура воздуха в Москве в четверг достигла отметки плюс 29,3 градуса

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Жаркая погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Температура воздуха в четверг в Москве достигла отметки плюс 29,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
"По итогам четверга, ставшего самым тёплым днём с начала недели и года, максимум в столице, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, составил плюс 29,3 градуса", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что в Подмосковье температура воздуха впервые в сезоне преодолела 30-градусную отметку. Ровно плюс 30 градусов было в четверг в Михнево и до плюс 30,7 градуса поднялись столбики термометров в Люберцах.
Девушка катается на велосипеде по набережной Москвы - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Москвичей предупредили об опасном индексе ультрафиолетового излучения
28 мая, 08:28
 
ОбществоМоскваМихаил ЛеусРоссияПогодаЦентр "Фобос"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала