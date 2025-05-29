https://ria.ru/20250529/moskva-2019848370.html

В многоэтажном доме на юге Москвы загорелся балкон

В многоэтажном доме на юге Москвы загорелся балкон - РИА Новости, 29.05.2025

В многоэтажном доме на юге Москвы загорелся балкон

Балконы загорелись в многоэтажном доме на юге Москвы, пожар локализован, сообщается в Telegram-канале столичного ГУ МЧС. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T18:30:00+03:00

2025-05-29T18:30:00+03:00

2025-05-29T19:13:00+03:00

происшествия

москва

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Балконы загорелись в многоэтажном доме на юге Москвы, пожар локализован, сообщается в Telegram-канале столичного ГУ МЧС. "В Гурьевском проезде произошло возгорание личных вещей и мебели на балконе восьмого этажа с частичным переходом на балконы вышележащих этажей многоэтажного жилого дома", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар локализован, на месте работают 24 сотрудника и восемь единиц техники МЧС России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)