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В многоэтажном доме на юге Москвы загорелся балкон - РИА Новости, 29.05.2025
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18:30 29.05.2025 (обновлено: 19:13 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/moskva-2019848370.html
В многоэтажном доме на юге Москвы загорелся балкон
В многоэтажном доме на юге Москвы загорелся балкон - РИА Новости, 29.05.2025
В многоэтажном доме на юге Москвы загорелся балкон
Балконы загорелись в многоэтажном доме на юге Москвы, пожар локализован, сообщается в Telegram-канале столичного ГУ МЧС. РИА Новости, 29.05.2025
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происшествия
москва
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Балконы загорелись в многоэтажном доме на юге Москвы, пожар локализован, сообщается в Telegram-канале столичного ГУ МЧС. "В Гурьевском проезде произошло возгорание личных вещей и мебели на балконе восьмого этажа с частичным переходом на балконы вышележащих этажей многоэтажного жилого дома", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар локализован, на месте работают 24 сотрудника и восемь единиц техники МЧС России.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В многоэтажном доме на юге Москвы загорелся балкон

В многоэтажном доме на юге Москвы загорелись балконы, пожар локализовали

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Балконы загорелись в многоэтажном доме на юге Москвы, пожар локализован, сообщается в Telegram-канале столичного ГУ МЧС.
"В Гурьевском проезде произошло возгорание личных вещей и мебели на балконе восьмого этажа с частичным переходом на балконы вышележащих этажей многоэтажного жилого дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар локализован, на месте работают 24 сотрудника и восемь единиц техники МЧС России.
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