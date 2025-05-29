https://ria.ru/20250529/moskva-2019848370.html
В многоэтажном доме на юге Москвы загорелся балкон
В многоэтажном доме на юге Москвы загорелся балкон - РИА Новости, 29.05.2025
В многоэтажном доме на юге Москвы загорелся балкон
Балконы загорелись в многоэтажном доме на юге Москвы, пожар локализован, сообщается в Telegram-канале столичного ГУ МЧС. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T18:30:00+03:00
2025-05-29T18:30:00+03:00
2025-05-29T19:13:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019853315_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6d56d21e330fe2c502007affc3210c87.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Балконы загорелись в многоэтажном доме на юге Москвы, пожар локализован, сообщается в Telegram-канале столичного ГУ МЧС. "В Гурьевском проезде произошло возгорание личных вещей и мебели на балконе восьмого этажа с частичным переходом на балконы вышележащих этажей многоэтажного жилого дома", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар локализован, на месте работают 24 сотрудника и восемь единиц техники МЧС России.
https://ria.ru/20250529/krysha--2019773136.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019853315_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cc42934234ed0634c5cf6c350132d8b8.jpg
Пожар на юге Москвы
Пожар на юге Москвы
2025-05-29T18:30
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В многоэтажном доме на юге Москвы загорелся балкон
В многоэтажном доме на юге Москвы загорелись балконы, пожар локализовали