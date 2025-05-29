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Синоптик предупредил о росте пожарной опасности в столичном регионе
Синоптик предупредил о росте пожарной опасности в столичном регионе - РИА Новости, 29.05.2025
Синоптик предупредил о росте пожарной опасности в столичном регионе
Пожарная опасность растет в столичном регионе из-за жары, уже примерно на 90% территории наблюдается высокий, четвёртый из пяти возможных класс пожарной... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T18:14:00+03:00
2025-05-29T18:14:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пожарная опасность растет в столичном регионе из-за жары, уже примерно на 90% территории наблюдается высокий, четвёртый из пяти возможных класс пожарной опасности, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Жара и сушь увеличивают в столичном регионе пожарную опасность. На сегодняшний день уже примерно на 90% территории региона наблюдается высокий, четвёртый из пяти возможных класс пожарной опасности", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что с начала пожароопасного сезона зафиксировано 2165 случаев, тогда как в прошлом году их было 790. Площадь таких пожаров увеличилась почти в пять раз - до 393 тысяч квадратных метров.
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михаил леус, россия, москва, погода, общество, пожарная безопасность
Михаил Леус, Россия, Москва, Погода, Общество, пожарная безопасность
Синоптик предупредил о росте пожарной опасности в столичном регионе
Синоптик Леус: в столичном регионе из-за жары наметился рост пожарной опасности