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Синоптик предупредил о росте пожарной опасности в столичном регионе - РИА Новости, 29.05.2025
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18:14 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/moskva-2019845568.html
Синоптик предупредил о росте пожарной опасности в столичном регионе
Синоптик предупредил о росте пожарной опасности в столичном регионе - РИА Новости, 29.05.2025
Синоптик предупредил о росте пожарной опасности в столичном регионе
Пожарная опасность растет в столичном регионе из-за жары, уже примерно на 90% территории наблюдается высокий, четвёртый из пяти возможных класс пожарной... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T18:14:00+03:00
2025-05-29T18:14:00+03:00
михаил леус
россия
москва
погода
общество
пожарная безопасность
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пожарная опасность растет в столичном регионе из-за жары, уже примерно на 90% территории наблюдается высокий, четвёртый из пяти возможных класс пожарной опасности, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Жара и сушь увеличивают в столичном регионе пожарную опасность. На сегодняшний день уже примерно на 90% территории региона наблюдается высокий, четвёртый из пяти возможных класс пожарной опасности", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что с начала пожароопасного сезона зафиксировано 2165 случаев, тогда как в прошлом году их было 790. Площадь таких пожаров увеличилась почти в пять раз - до 393 тысяч квадратных метров.
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михаил леус, россия, москва, погода, общество, пожарная безопасность
Михаил Леус, Россия, Москва, Погода, Общество, пожарная безопасность
Синоптик предупредил о росте пожарной опасности в столичном регионе

Синоптик Леус: в столичном регионе из-за жары наметился рост пожарной опасности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДевушка на одной из аллей в Парке Горького в Москве
Девушка на одной из аллей в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Девушка на одной из аллей в Парке Горького в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пожарная опасность растет в столичном регионе из-за жары, уже примерно на 90% территории наблюдается высокий, четвёртый из пяти возможных класс пожарной опасности, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
"Жара и сушь увеличивают в столичном регионе пожарную опасность. На сегодняшний день уже примерно на 90% территории региона наблюдается высокий, четвёртый из пяти возможных класс пожарной опасности", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что с начала пожароопасного сезона зафиксировано 2165 случаев, тогда как в прошлом году их было 790. Площадь таких пожаров увеличилась почти в пять раз - до 393 тысяч квадратных метров.
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Михаил ЛеусРоссияМоскваПогодаОбществопожарная безопасность
 
 
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