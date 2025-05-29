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Москвичей призвали не укрываться под деревьями при сильном ветре
Москвичей призвали не укрываться под деревьями при сильном ветре - РИА Новости, 29.05.2025
Москвичей призвали не укрываться под деревьями при сильном ветре
Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале призвал жителей и гостей столицы не укрываться под деревьями на фоне сильного ветра в четверг. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:59:00+03:00
2025-05-29T16:59:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале призвал жителей и гостей столицы не укрываться под деревьями на фоне сильного ветра в четверг. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице до 21.00 местами ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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москва, россия, общество, погода, городское хозяйство москвы
Москва, Россия, Общество, Погода, Городское хозяйство Москвы
Москвичей призвали не укрываться под деревьями при сильном ветре
Москвичей призвали не укрываться под деревьями при сильном ветре в четверг