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Москвичей призвали не укрываться под деревьями при сильном ветре - РИА Новости, 29.05.2025
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16:59 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/moskva-2019817718.html
Москвичей призвали не укрываться под деревьями при сильном ветре
Москвичей призвали не укрываться под деревьями при сильном ветре - РИА Новости, 29.05.2025
Москвичей призвали не укрываться под деревьями при сильном ветре
Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале призвал жителей и гостей столицы не укрываться под деревьями на фоне сильного ветра в четверг. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:59:00+03:00
2025-05-29T16:59:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале призвал жителей и гостей столицы не укрываться под деревьями на фоне сильного ветра в четверг. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице до 21.00 местами ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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москва, россия, общество, погода, городское хозяйство москвы
Москва, Россия, Общество, Погода, Городское хозяйство Москвы
Москвичей призвали не укрываться под деревьями при сильном ветре

Москвичей призвали не укрываться под деревьями при сильном ветре в четверг

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушки во время прогулки
Девушки во время прогулки - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале призвал жителей и гостей столицы не укрываться под деревьями на фоне сильного ветра в четверг.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице до 21.00 местами ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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