https://ria.ru/20250529/moskva-2019817718.html

Москвичей призвали не укрываться под деревьями при сильном ветре

Москвичей призвали не укрываться под деревьями при сильном ветре - РИА Новости, 29.05.2025

Москвичей призвали не укрываться под деревьями при сильном ветре

Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале призвал жителей и гостей столицы не укрываться под деревьями на фоне сильного ветра в четверг. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T16:59:00+03:00

2025-05-29T16:59:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале призвал жителей и гостей столицы не укрываться под деревьями на фоне сильного ветра в четверг. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице до 21.00 местами ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250527/pogoda-2019241643.html

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москва, россия, общество, погода, городское хозяйство москвы