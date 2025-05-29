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Московские компании нарастили производство продуктов здорового питания - РИА Новости, 29.05.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:13 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/moskva-2019720742.html
Московские компании нарастили производство продуктов здорового питания
Московские компании нарастили производство продуктов здорового питания - РИА Новости, 29.05.2025
Московские компании нарастили производство продуктов здорового питания
Предприятия из Москвы, занимающиеся производством продуктов здорового питания, увеличивают ассортимент и наращивают объемы производства, сообщил министр... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T11:13:00+03:00
2025-05-29T11:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Предприятия из Москвы, занимающиеся производством продуктов здорового питания, увеличивают ассортимент и наращивают объемы производства, сообщил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов."Сегодня в пищевой отрасли Москвы действует более 320 компаний, которые изготавливают качественную и вкусную продукцию. Предприятия выпускают широкий ассортимент различных продуктов, в том числе и для тех, кто следит за питанием и придерживается диет. В первом квартале 2025 года компании произвели более 64 тысяч тонн муки из зерновых, овощных и других растительных культур, а также смеси из них и выпустили свыше 168 тонн зерновых продуктов для завтрака и других изделий из зерновых культур", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Так, компания "Другой хлеб" производит безглютеновые вафли из картофеля, батата, бананов, рисовой, овсяной, миндальной муки, а также низкоуглеводные булочки. Как рассказала гендиректор компании Виктория Вострилова, за первый квартал 2025 года производство выросло на 60%.Столичная компания "Фуд Рев" выпускает батончики и конфеты с натуральным составом без добавленного рафинированного сахара.Производитель "Гранола.Лаб" делает готовые смеси для завтраков и питательные батончики. Компания специализируется на выпуске гранолы – смеси запеченных злаков, ягод, орехов, сухофруктов и других наполнителей, уже готовой к употреблению.
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москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса
Московские компании нарастили производство продуктов здорового питания

Столичные компании увеличили производство товаров здорового питания

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППМосковские компании нарастили производство продуктов здорового питания
Московские компании нарастили производство продуктов здорового питания - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Московские компании нарастили производство продуктов здорового питания
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Предприятия из Москвы, занимающиеся производством продуктов здорового питания, увеличивают ассортимент и наращивают объемы производства, сообщил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.
"Сегодня в пищевой отрасли Москвы действует более 320 компаний, которые изготавливают качественную и вкусную продукцию. Предприятия выпускают широкий ассортимент различных продуктов, в том числе и для тех, кто следит за питанием и придерживается диет. В первом квартале 2025 года компании произвели более 64 тысяч тонн муки из зерновых, овощных и других растительных культур, а также смеси из них и выпустили свыше 168 тонн зерновых продуктов для завтрака и других изделий из зерновых культур", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
Так, компания "Другой хлеб" производит безглютеновые вафли из картофеля, батата, бананов, рисовой, овсяной, миндальной муки, а также низкоуглеводные булочки. Как рассказала гендиректор компании Виктория Вострилова, за первый квартал 2025 года производство выросло на 60%.
Столичная компания "Фуд Рев" выпускает батончики и конфеты с натуральным составом без добавленного рафинированного сахара.
Производитель "Гранола.Лаб" делает готовые смеси для завтраков и питательные батончики. Компания специализируется на выпуске гранолы – смеси запеченных злаков, ягод, орехов, сухофруктов и других наполнителей, уже готовой к употреблению.
Московские хлебобулочные изделия - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Ликсутов: компании Москвы нарастили выпуск хлебобулочных и мучных изделий
19 мая, 16:00
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовПоддержка бизнеса
 
 
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