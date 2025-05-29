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В Москве на Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения
В Москве на Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 29.05.2025
В Москве на Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения
Интервалы движения увеличены на севере Замоскворецкой линии метро в Москве из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T06:56:00+03:00
2025-05-29T06:56:00+03:00
2025-05-29T06:56:00+03:00
москва
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Интервалы движения увеличены на севере Замоскворецкой линии метро в Москве из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
В Москве на Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения
В Москве на зеленой ветке метро увеличили интервалы из-за человека на пути