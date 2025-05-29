https://ria.ru/20250529/moskva-2019698094.html

В Москве на Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения

В Москве на Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 29.05.2025

В Москве на Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения

Интервалы движения увеличены на севере Замоскворецкой линии метро в Москве из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T06:56:00+03:00

2025-05-29T06:56:00+03:00

2025-05-29T06:56:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Интервалы движения увеличены на севере Замоскворецкой линии метро в Москве из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240916/samokat-1973041011.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, происшествия