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В Москве на Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 29.05.2025
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06:56 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/moskva-2019698094.html
В Москве на Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения
В Москве на Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 29.05.2025
В Москве на Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения
Интервалы движения увеличены на севере Замоскворецкой линии метро в Москве из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T06:56:00+03:00
2025-05-29T06:56:00+03:00
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Интервалы движения увеличены на севере Замоскворецкой линии метро в Москве из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве на Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения

В Москве на зеленой ветке метро увеличили интервалы из-за человека на пути

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМетрополитен
Метрополитен - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Интервалы движения увеличены на севере Замоскворецкой линии метро в Москве из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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