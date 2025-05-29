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На западе Москвы устраняют последствия атаки БПЛА - РИА Новости, 29.05.2025
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04:37 29.05.2025 (обновлено: 11:50 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/moskva-2019691028.html
На западе Москвы устраняют последствия атаки БПЛА
На западе Москвы устраняют последствия атаки БПЛА - РИА Новости, 29.05.2025
На западе Москвы устраняют последствия атаки БПЛА
На проспекте Вернадского на западе Москвы устраняют последствия атаки украинского беспилотника, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T04:37:00+03:00
2025-05-29T11:50:00+03:00
происшествия
сергей собянин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. На проспекте Вернадского на западе Москвы устраняют последствия атаки украинского беспилотника, передает корреспондент РИА Новости. В здании поврежден фасад на уровне нескольких этажей и выбиты стекла в некоторых квартирах. На месте работают полиция и МЧС, а также спецтехника. Территорию жилого комплекса оцепили.Неподалеку от дома расположен мини-зоопарк, там в момент происшествия находились птицы, олени и верблюд. Никто из них не пострадал.Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, минувшей ночью силы ПВО сбили в небе над столицей три украинских дрона. Один из них врезался в фасад дома на проспекте Вернадского. Пострадавших при этом не было.Обломки еще одного дрона упали в подмосковном городе Одинцово, там получили повреждения две машины.Тем временем в аэропорту Внуково в 01:50 ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, около 03:10 их сняли.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html
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60
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Последствия атаки БПЛА устраняют на западе Москвы
Последствия атаки БПЛА устраняют на западе Москвы, территория у поврежденного дома оцеплена, на месте работают экстренные службы, передает корреспондент РИА Новости
2025-05-29T04:37
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Обломки сбитого в подмосковном Одинцово БПЛА повредили две машины
Обломки сбитого в подмосковном Одинцово БПЛА повредили две машины, на месте работают экстренные службы, передает корреспондент РИА Новости. По словам местных жителей, около 1.50 мск они заметили яркую вспышку на небе, после чего прогремел взрыв. На месте работают экстренные службы, дорога возле места ЧП усеяна осколками стекол. Во дворе одного из ЖК - поврежденные машины.
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происшествия, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
Происшествия, Сергей Собянин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва
На западе Москвы устраняют последствия атаки БПЛА

На проспекте Вернадского устраняют последствия атаки БПЛА, территория оцеплена

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. На проспекте Вернадского на западе Москвы устраняют последствия атаки украинского беспилотника, передает корреспондент РИА Новости.
В здании поврежден фасад на уровне нескольких этажей и выбиты стекла в некоторых квартирах. На месте работают полиция и МЧС, а также спецтехника. Территорию жилого комплекса оцепили.
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Неподалеку от дома расположен мини-зоопарк, там в момент происшествия находились птицы, олени и верблюд. Никто из них не пострадал.
Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, минувшей ночью силы ПВО сбили в небе над столицей три украинских дрона. Один из них врезался в фасад дома на проспекте Вернадского. Пострадавших при этом не было.
Обломки еще одного дрона упали в подмосковном городе Одинцово, там получили повреждения две машины.
Тем временем в аэропорту Внуково в 01:50 ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, около 03:10 их сняли.
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