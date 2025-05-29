https://ria.ru/20250529/moskva-2019682219.html

Ефимов: почти 185 тысяч человек получили квартиры по программе реновации

Ефимов: почти 185 тысяч человек получили квартиры по программе реновации - РИА Новости, 29.05.2025

Ефимов: почти 185 тысяч человек получили квартиры по программе реновации

Почти 185 тысяч москвичей получили квартиры в 365 новых домах с начала действия программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T09:12:00+03:00

2025-05-29T09:12:00+03:00

2025-05-29T09:12:00+03:00

москва

ювао (москва)

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Почти 185 тысяч москвичей получили квартиры в 365 новых домах с начала действия программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Правообладателями нового комфортного жилья в столице стали свыше 184,5 тысячи москвичей более чем из 1,2 тысячи домов – это 90% от всех приступивших к переселению с начала реализации программы реновации. Город предложил им квартиры в 365 новостройках, расположенных в 89 районах столицы", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Заммэра отметил, что территория возле новых жилых комплексов благоустраивается. На их первых этажах размещаются магазины, кафе, аптеки и другие социально-бытовые предприятия. По словам Ефимова, это позволяет создать комфортные условия для жизни переезжающих граждан, а также положительно влияет на развитие московской инфраструктуры.Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева указала, что наибольшее число горожан получили жилье на юго-востоке города – почти 32,8 тысячи человек. На востоке их число превысило 31,7 тысячи, а на севере – 21,7 тысячи.Как дополнил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в столичном ВАО под заселение передали 58 новостроек, в ЮВАО и САО - по 52, а в СВАО – 50.Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил о включении в программу реновации еще 131 площадки для строительства домов.

https://ria.ru/20250528/efimov-2019428072.html

https://ria.ru/20250525/efimov-2018753601.html

москва

ювао (москва)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, ювао (москва), владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы