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Ефимов: почти 185 тысяч человек получили квартиры по программе реновации - РИА Новости, 29.05.2025
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09:12 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/moskva-2019682219.html
Ефимов: почти 185 тысяч человек получили квартиры по программе реновации
Ефимов: почти 185 тысяч человек получили квартиры по программе реновации - РИА Новости, 29.05.2025
Ефимов: почти 185 тысяч человек получили квартиры по программе реновации
Почти 185 тысяч москвичей получили квартиры в 365 новых домах с начала действия программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T09:12:00+03:00
2025-05-29T09:12:00+03:00
москва
ювао (москва)
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Почти 185 тысяч москвичей получили квартиры в 365 новых домах с начала действия программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Правообладателями нового комфортного жилья в столице стали свыше 184,5 тысячи москвичей более чем из 1,2 тысячи домов – это 90% от всех приступивших к переселению с начала реализации программы реновации. Город предложил им квартиры в 365 новостройках, расположенных в 89 районах столицы", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Заммэра отметил, что территория возле новых жилых комплексов благоустраивается. На их первых этажах размещаются магазины, кафе, аптеки и другие социально-бытовые предприятия. По словам Ефимова, это позволяет создать комфортные условия для жизни переезжающих граждан, а также положительно влияет на развитие московской инфраструктуры.Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева указала, что наибольшее число горожан получили жилье на юго-востоке города – почти 32,8 тысячи человек. На востоке их число превысило 31,7 тысячи, а на севере – 21,7 тысячи.Как дополнил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в столичном ВАО под заселение передали 58 новостроек, в ЮВАО и САО - по 52, а в СВАО – 50.Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил о включении в программу реновации еще 131 площадки для строительства домов.
https://ria.ru/20250528/efimov-2019428072.html
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москва, ювао (москва), владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы
Москва, ЮВАО (Москва), Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: почти 185 тысяч человек получили квартиры по программе реновации

Ефимов: почти 185 тысяч москвичей получили новое жилье по программе реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Почти 185 тысяч москвичей получили квартиры в 365 новых домах с начала действия программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Правообладателями нового комфортного жилья в столице стали свыше 184,5 тысячи москвичей более чем из 1,2 тысячи домов – это 90% от всех приступивших к переселению с начала реализации программы реновации. Город предложил им квартиры в 365 новостройках, расположенных в 89 районах столицы", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Ефимов: 400 человек переезжают по программе реновации на юге Москвы
28 мая, 09:12
Заммэра отметил, что территория возле новых жилых комплексов благоустраивается. На их первых этажах размещаются магазины, кафе, аптеки и другие социально-бытовые предприятия. По словам Ефимова, это позволяет создать комфортные условия для жизни переезжающих граждан, а также положительно влияет на развитие московской инфраструктуры.
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева указала, что наибольшее число горожан получили жилье на юго-востоке города – почти 32,8 тысячи человек. На востоке их число превысило 31,7 тысячи, а на севере – 21,7 тысячи.
Как дополнил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в столичном ВАО под заселение передали 58 новостроек, в ЮВАО и САО - по 52, а в СВАО – 50.
Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил о включении в программу реновации еще 131 площадки для строительства домов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Ефимов: с начала 2025 года в ЮВАО по реновации переехали свыше 750 семей
25 мая, 12:12
 
МоскваЮВАО (Москва)Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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