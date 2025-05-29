Ефимов: почти 185 тысяч человек получили квартиры по программе реновации
Ефимов: почти 185 тысяч москвичей получили новое жилье по программе реновации
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Почти 185 тысяч москвичей получили квартиры в 365 новых домах с начала действия программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Правообладателями нового комфортного жилья в столице стали свыше 184,5 тысячи москвичей более чем из 1,2 тысячи домов – это 90% от всех приступивших к переселению с начала реализации программы реновации. Город предложил им квартиры в 365 новостройках, расположенных в 89 районах столицы", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заммэра отметил, что территория возле новых жилых комплексов благоустраивается. На их первых этажах размещаются магазины, кафе, аптеки и другие социально-бытовые предприятия. По словам Ефимова, это позволяет создать комфортные условия для жизни переезжающих граждан, а также положительно влияет на развитие московской инфраструктуры.
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева указала, что наибольшее число горожан получили жилье на юго-востоке города – почти 32,8 тысячи человек. На востоке их число превысило 31,7 тысячи, а на севере – 21,7 тысячи.
Как дополнил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в столичном ВАО под заселение передали 58 новостроек, в ЮВАО и САО - по 52, а в СВАО – 50.
Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил о включении в программу реновации еще 131 площадки для строительства домов.