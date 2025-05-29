https://ria.ru/20250529/moshennichestvo-2019685159.html
Эксперт предупредила владельцев Telegram-каналов о новом виде мошенничества
Эксперт предупредила владельцев Telegram-каналов о новом виде мошенничества - РИА Новости, 29.05.2025
Эксперт предупредила владельцев Telegram-каналов о новом виде мошенничества
Мошенники размещают ссылки на Telegram-каналы жертв с предложением подписаться на них, а затем шантажируют владельцев этих каналов, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T02:20:00+03:00
2025-05-29T02:20:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Мошенники размещают ссылки на Telegram-каналы жертв с предложением подписаться на них, а затем шантажируют владельцев этих каналов, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. Эксперт сообщила, что сейчас в сети стали появляться каналы, где публикуют посты других авторов с предложением подписаться на них. Затем владельцам Telegram-каналов, чьи аккаунты были "прорекламированы", поступают угрозы. "Это больше относится к вопросам маркировки рекламы и шантажу в этой сфере. Каждому владельцу Telegram надо внимательно изучить все последние изменения, чтобы объективно оценивать поступающие угрозы", - сказала Храпунова. Кроме того, она посоветовала настроить защиту канала от ботов, использовать для этого ботов-модераторов. А если боты начали массово подписываться на Telegram-канал, то их нужно быстро удалять.
https://ria.ru/20250528/moshennichestvo-2019464563.html
https://ria.ru/20250127/moshennichestvo-1995612826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, алла храпунова, telegram
Общество, Технологии, Алла Храпунова, Telegram
Эксперт предупредила владельцев Telegram-каналов о новом виде мошенничества
Храпунова рассказала, как мошенники шантажируют владельцев Telegram-каналов