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Эксперт предупредила владельцев Telegram-каналов о новом виде мошенничества - РИА Новости, 29.05.2025
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02:20 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/moshennichestvo-2019685159.html
Эксперт предупредила владельцев Telegram-каналов о новом виде мошенничества
Эксперт предупредила владельцев Telegram-каналов о новом виде мошенничества - РИА Новости, 29.05.2025
Эксперт предупредила владельцев Telegram-каналов о новом виде мошенничества
Мошенники размещают ссылки на Telegram-каналы жертв с предложением подписаться на них, а затем шантажируют владельцев этих каналов, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T02:20:00+03:00
2025-05-29T02:20:00+03:00
общество
технологии
алла храпунова
telegram
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Мошенники размещают ссылки на Telegram-каналы жертв с предложением подписаться на них, а затем шантажируют владельцев этих каналов, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. Эксперт сообщила, что сейчас в сети стали появляться каналы, где публикуют посты других авторов с предложением подписаться на них. Затем владельцам Telegram-каналов, чьи аккаунты были "прорекламированы", поступают угрозы. "Это больше относится к вопросам маркировки рекламы и шантажу в этой сфере. Каждому владельцу Telegram надо внимательно изучить все последние изменения, чтобы объективно оценивать поступающие угрозы", - сказала Храпунова. Кроме того, она посоветовала настроить защиту канала от ботов, использовать для этого ботов-модераторов. А если боты начали массово подписываться на Telegram-канал, то их нужно быстро удалять.
https://ria.ru/20250528/moshennichestvo-2019464563.html
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общество, технологии, алла храпунова, telegram
Общество, Технологии, Алла Храпунова, Telegram
Эксперт предупредила владельцев Telegram-каналов о новом виде мошенничества

Храпунова рассказала, как мошенники шантажируют владельцев Telegram-каналов

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Мошенники размещают ссылки на Telegram-каналы жертв с предложением подписаться на них, а затем шантажируют владельцев этих каналов, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова.
Эксперт сообщила, что сейчас в сети стали появляться каналы, где публикуют посты других авторов с предложением подписаться на них. Затем владельцам Telegram-каналов, чьи аккаунты были "прорекламированы", поступают угрозы.
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"Это больше относится к вопросам маркировки рекламы и шантажу в этой сфере. Каждому владельцу Telegram надо внимательно изучить все последние изменения, чтобы объективно оценивать поступающие угрозы", - сказала Храпунова.
Кроме того, она посоветовала настроить защиту канала от ботов, использовать для этого ботов-модераторов. А если боты начали массово подписываться на Telegram-канал, то их нужно быстро удалять.
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