https://ria.ru/20250529/moshennichestvo-2019685159.html

Эксперт предупредила владельцев Telegram-каналов о новом виде мошенничества

Эксперт предупредила владельцев Telegram-каналов о новом виде мошенничества - РИА Новости, 29.05.2025

Эксперт предупредила владельцев Telegram-каналов о новом виде мошенничества

Мошенники размещают ссылки на Telegram-каналы жертв с предложением подписаться на них, а затем шантажируют владельцев этих каналов, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T02:20:00+03:00

2025-05-29T02:20:00+03:00

2025-05-29T02:20:00+03:00

общество

технологии

алла храпунова

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Мошенники размещают ссылки на Telegram-каналы жертв с предложением подписаться на них, а затем шантажируют владельцев этих каналов, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. Эксперт сообщила, что сейчас в сети стали появляться каналы, где публикуют посты других авторов с предложением подписаться на них. Затем владельцам Telegram-каналов, чьи аккаунты были "прорекламированы", поступают угрозы. "Это больше относится к вопросам маркировки рекламы и шантажу в этой сфере. Каждому владельцу Telegram надо внимательно изучить все последние изменения, чтобы объективно оценивать поступающие угрозы", - сказала Храпунова. Кроме того, она посоветовала настроить защиту канала от ботов, использовать для этого ботов-модераторов. А если боты начали массово подписываться на Telegram-канал, то их нужно быстро удалять.

https://ria.ru/20250528/moshennichestvo-2019464563.html

https://ria.ru/20250127/moshennichestvo-1995612826.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, алла храпунова, telegram