https://ria.ru/20250529/moldaviya-2019719341.html

Додон призвал новое правительство Молдавии позвонить в Москву

Додон призвал новое правительство Молдавии позвонить в Москву - РИА Новости, 29.05.2025

Додон призвал новое правительство Молдавии позвонить в Москву

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил в интервью кишиневскому телеканалу TVC21, что новое правительство после... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T10:20:00+03:00

2025-05-29T10:20:00+03:00

2025-05-29T13:37:00+03:00

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КИШИНЕВ, 29 мая – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил в интервью кишиневскому телеканалу TVC21, что новое правительство после парламентских выборов должно в первую очередь позвонить в Москву для обсуждения энергетических вопросов и нормализации отношений. Молдавия переживает сложную энергетическую ситуацию. В декабре 2024 года "Газпром" прекратил поставки газа в республику из-за неурегулированного долга "Молдовагаза". Российская компания оценивает долг в 709 миллионов долларов, в то время как власти Молдавии на основании проведенного в 2023 году аудита предлагают выплатить лишь 8,6 миллиона долларов. "Первое, что должен сделать следующий премьер Молдовы сразу после утверждения нового правительства, без PAS (ПДС – правящая в стране Партия "Действие и солидарность" ред.), по результатам парламентских выборов этой осенью, это позвонить в Москву и договориться о встрече, чтобы конструктивно обсудить все накопившиеся между нашими проблемы. Нужно приложить все усилия, чтобы договориться с Россией о нормальной цене на газ, а я уверен, что это возможно, и тогда экономическая ситуация в нашей стране начнёт улучшаться", – заявил Додон. По его словам, необходимо обсудить широкий спектр вопросов: энергоресурсы, транспорт, рынок, социальные и гуманитарные вопросы, денежные переводы, прямое авиасообщение, работу дипмиссий. Экс-президент назвал это "полной перезагрузкой отношений" между двумя странами. Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз. В 2022-2024 годах закупочная цена газа для республики колебалась от 430 долларов до 1458 долларов за тысячу кубометров. С декабря 2022 года "Молдовагаз" получал газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". В Молдавии действует режим чрезвычайного положения, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.️

https://ria.ru/20250331/moldavija-2008334871.html

https://ria.ru/20250103/dodon-1992388447.html

https://ria.ru/20250519/gaz-2017739866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, россия, москва, игорь додон, дмитрий песков, газпром, молдовагаз, в мире