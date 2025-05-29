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ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Николаевской области

ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 29.05.2025

ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Николаевской области

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и беспилотник "Герань-2" нанесли комплексный удар по командному пункту центра спецопераций "Юг"... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T11:06:00+03:00

2025-05-29T11:06:00+03:00

2025-05-29T13:19:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и беспилотник "Герань-2" нанесли комплексный удар по командному пункту центра спецопераций "Юг" сил спецопераций ВСУ в Николаевской области, сообщило Минобороны."Удар был нанесен по командному пункту, где располагался личный состав, в том числе командование подразделения, а также по складу боеприпасов и местам стоянки техники. На кадрах объективного контроля видна детонация боеприпасов", — рассказали в ведомстве.На видео, опубликованном министерством, демонстрируется карта, на которой помечены цели, в том числе командный пункт в городской застройке. Затем следуют удар и взрывы.В последние дни ВСУ усилили атаки дронов на российские регионы, причем, как отметили в Минобороны, они бьют прежде всего по гражданским объектам. Российские войска отвечают на это ударами исключительно по военным целям и предприятиям ВПК Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Удар "Искандера" и БПЛА по командному пункту ВСУ в Николаевской области Российские войска ударом "Искандера" и БПЛА уничтожили командный пункт центра спецопераций "Юг" ВСУ в Николаевской области, сообщили в Минобороны 2025-05-29T11:06 true PT0M37S

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия, николаевская область