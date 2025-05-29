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ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 29.05.2025
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11:06 29.05.2025 (обновлено: 13:19 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/mo-2019728495.html
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Николаевской области
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 29.05.2025
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Николаевской области
Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и беспилотник "Герань-2" нанесли комплексный удар по командному пункту центра спецопераций "Юг"... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T11:06:00+03:00
2025-05-29T13:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
россия
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и беспилотник "Герань-2" нанесли комплексный удар по командному пункту центра спецопераций "Юг" сил спецопераций ВСУ в Николаевской области, сообщило Минобороны."Удар был нанесен по командному пункту, где располагался личный состав, в том числе командование подразделения, а также по складу боеприпасов и местам стоянки техники. На кадрах объективного контроля видна детонация боеприпасов", — рассказали в ведомстве.На видео, опубликованном министерством, демонстрируется карта, на которой помечены цели, в том числе командный пункт в городской застройке. Затем следуют удар и взрывы.В последние дни ВСУ усилили атаки дронов на российские регионы, причем, как отметили в Минобороны, они бьют прежде всего по гражданским объектам. Российские войска отвечают на это ударами исключительно по военным целям и предприятиям ВПК Украины.
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Удар "Искандера" и БПЛА по командному пункту ВСУ в Николаевской области
Российские войска ударом "Искандера" и БПЛА уничтожили командный пункт центра спецопераций "Юг" ВСУ в Николаевской области, сообщили в Минобороны
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Николаевская область
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Николаевской области

ВС РФ уничтожили командный пункт центра спецопераций "Юг" ВСУ под Николаевом

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и беспилотник "Герань-2" нанесли комплексный удар по командному пункту центра спецопераций "Юг" сил спецопераций ВСУ в Николаевской области, сообщило Минобороны.
«
"Удар был нанесен по командному пункту, где располагался личный состав, в том числе командование подразделения, а также по складу боеприпасов и местам стоянки техники. На кадрах объективного контроля видна детонация боеприпасов", — рассказали в ведомстве.
На видео, опубликованном министерством, демонстрируется карта, на которой помечены цели, в том числе командный пункт в городской застройке. Затем следуют удар и взрывы.
В последние дни ВСУ усилили атаки дронов на российские регионы, причем, как отметили в Минобороны, они бьют прежде всего по гражданским объектам. Российские войска отвечают на это ударами исключительно по военным целям и предприятиям ВПК Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияНиколаевская область
 
 
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