Рейтинг@Mail.ru
Минюст внес британскую и эстонскую организации в перечень нежелательных - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/minyust-2019839487.html
Минюст внес британскую и эстонскую организации в перечень нежелательных
Минюст внес британскую и эстонскую организации в перечень нежелательных - РИА Новости, 29.05.2025
Минюст внес британскую и эстонскую организации в перечень нежелательных
Минюст России внес британскую Amnesty International** и эстонскую Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity** в перечень иностранных и... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T17:48:00+03:00
2025-05-29T17:48:00+03:00
в мире
россия
великобритания
генеральная прокуратура рф
amnesty international
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857865_0:0:3435:1932_1920x0_80_0_0_d336ca85ee90b9169df9a956b9a68163.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Минюст России внес британскую Amnesty International** и эстонскую Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity** в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, сообщается на сайте министерства. "№ 691-р... Amnesty International Ltd** (Amnesty International Limited**) ("Международная Амнистия Лимитед"**), Великобритания... № 692-р... Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity** ("Евразийская коалиция по здоровью, правам, гендерному и сексуальному многообразию"**), Эстонская Республика", - говорится в перечне. Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщали, что участники эстонской организации Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity**, поддерживающей ЛГБТ*-сообщества, пропагандируют антироссийские взгляды, проводят мероприятия, дискредитирующие внутреннюю и внешнюю политику России в области здравоохранения, навязывают западную идеологию, не отвечающую традиционным культурным, семейным, духовно-нравственным ценностям. Также в ведомстве отмечали, что британская международная неправительственная организация Amnesty International** позиционирует себя как активного проводника защиты прав человека в мире. Однако в действительности ее лондонская штаб-квартира является центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима. С начала СВО, по данным Генпрокуратуры, в Amnesty** делают все возможное, чтобы усилить военное противостояние в регионе: оправдывают преступления украинских неонацистов, призывают увеличить их финансирование, настаивают на политической и экономической изоляции России. Кроме того, участники организации поддерживают экстремистские организации, финансируют деятельность иноагентов. Деятельность организаций была признана Генпрокуратурой РФ нежелательной на территории России.* Движение признано в России экстремистским и запрещено** Деятельность организация признана Генпрокуратурой и Министерством юстиции нежелательной в России
https://ria.ru/20250507/npo-2015442463.html
https://ria.ru/20250325/genprokuratura-2007096225.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857865_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_b3800a65800d8d205e8be67c01626195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, генеральная прокуратура рф, amnesty international
В мире, Россия, Великобритания, Генеральная прокуратура РФ, Amnesty International
Минюст внес британскую и эстонскую организации в перечень нежелательных

Минюст внес Amnesty International в список нежелательных в России организаций

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Минюст России внес британскую Amnesty International** и эстонскую Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity** в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, сообщается на сайте министерства.
"№ 691-р... Amnesty International Ltd** (Amnesty International Limited**) ("Международная Амнистия Лимитед"**), Великобритания... № 692-р... Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity** ("Евразийская коалиция по здоровью, правам, гендерному и сексуальному многообразию"**), Эстонская Республика", - говорится в перечне.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В России признали нежелательной деятельность чешской НПО "Фонд 19/29"*
7 мая, 08:00
Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщали, что участники эстонской организации Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity**, поддерживающей ЛГБТ*-сообщества, пропагандируют антироссийские взгляды, проводят мероприятия, дискредитирующие внутреннюю и внешнюю политику России в области здравоохранения, навязывают западную идеологию, не отвечающую традиционным культурным, семейным, духовно-нравственным ценностям.
Также в ведомстве отмечали, что британская международная неправительственная организация Amnesty International** позиционирует себя как активного проводника защиты прав человека в мире. Однако в действительности ее лондонская штаб-квартира является центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима. С начала СВО, по данным Генпрокуратуры, в Amnesty** делают все возможное, чтобы усилить военное противостояние в регионе: оправдывают преступления украинских неонацистов, призывают увеличить их финансирование, настаивают на политической и экономической изоляции России. Кроме того, участники организации поддерживают экстремистские организации, финансируют деятельность иноагентов.
Деятельность организаций была признана Генпрокуратурой РФ нежелательной на территории России.
* Движение признано в России экстремистским и запрещено
** Деятельность организация признана Генпрокуратурой и Министерством юстиции нежелательной в России
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Организацию European Leadership Network признали нежелательной в России
25 марта, 08:16
 
В миреРоссияВеликобританияГенеральная прокуратура РФAmnesty International
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала