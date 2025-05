https://ria.ru/20250529/minyust-2019839487.html

Минюст внес британскую и эстонскую организации в перечень нежелательных

Минюст внес британскую и эстонскую организации в перечень нежелательных - РИА Новости, 29.05.2025

Минюст внес британскую и эстонскую организации в перечень нежелательных

29.05.2025

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Минюст России внес британскую Amnesty International** и эстонскую Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity** в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, сообщается на сайте министерства. "№ 691-р... Amnesty International Ltd** (Amnesty International Limited**) ("Международная Амнистия Лимитед"**), Великобритания... № 692-р... Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity** ("Евразийская коалиция по здоровью, правам, гендерному и сексуальному многообразию"**), Эстонская Республика", - говорится в перечне. Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщали, что участники эстонской организации Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity**, поддерживающей ЛГБТ*-сообщества, пропагандируют антироссийские взгляды, проводят мероприятия, дискредитирующие внутреннюю и внешнюю политику России в области здравоохранения, навязывают западную идеологию, не отвечающую традиционным культурным, семейным, духовно-нравственным ценностям. Также в ведомстве отмечали, что британская международная неправительственная организация Amnesty International** позиционирует себя как активного проводника защиты прав человека в мире. Однако в действительности ее лондонская штаб-квартира является центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима. С начала СВО, по данным Генпрокуратуры, в Amnesty** делают все возможное, чтобы усилить военное противостояние в регионе: оправдывают преступления украинских неонацистов, призывают увеличить их финансирование, настаивают на политической и экономической изоляции России. Кроме того, участники организации поддерживают экстремистские организации, финансируют деятельность иноагентов. Деятельность организаций была признана Генпрокуратурой РФ нежелательной на территории России.* Движение признано в России экстремистским и запрещено** Деятельность организация признана Генпрокуратурой и Министерством юстиции нежелательной в России

россия

великобритания

