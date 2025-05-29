https://ria.ru/20250529/milliarder-2019786595.html

Поставщик оружия Украине стал самым богатым человеком в Восточной Европе

Поставщик оружия Украине стал самым богатым человеком в Восточной Европе - РИА Новости, 29.05.2025

Поставщик оружия Украине стал самым богатым человеком в Восточной Европе

Самым богатым человеком Чехии и Восточной Европы по версии Bloomberg Billionaires Index стал 32-летний Михал Стрнад с капиталом 17,1 миллиарда долларов, его... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T15:31:00+03:00

2025-05-29T15:31:00+03:00

2025-05-29T16:01:00+03:00

экономика

чехия

украина

европа

петр келлнер

евросоюз

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_e85ec462d010de5a183905f6c7a360e1.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Самым богатым человеком Чехии и Восточной Европы по версии Bloomberg Billionaires Index стал 32-летний Михал Стрнад с капиталом 17,1 миллиарда долларов, его компания Czechoslovak Group (CSG) входит в число крупнейших в Европе производителей артиллерийских снарядов и боевых машин, сообщило в четверг издание Idnes. "Михал Стрнад, чья оружейная компания начинала с продажи списанных советских танков и другой военной техники, увеличил за последний год свое состояние на 7,9 миллиарда долларов и стал самым богатым чехом с капиталом 17,1 миллиарда долларов. Одновременно это сделало Стрнада самым богатым человеком в Восточной Европе", — написало издание. По размеру своего капитала Стрнад в этом году обошел владелицу инвестиционной группы PPF Group Ренату Келлнерову, которая возглавила компанию после гибели в 2021 году в результате аварии вертолета своего мужа Петра Келлнера. Келлнерова в последние годы неизменно занимала первое место в списке самых богатых людей страны. Компания CSG развивалась на основе бизнеса отца Михала Стрнада, Ярослава, который в начале 1990-х годов покупал старые советские танки и другую военную технику с первоначальным замыслом продать их как металлолом. Но вскоре он обнаружил спрос на запасные части и отремонтированное военное оборудование в некоторых странах Африки. Кроме того, Стрнад-старший сумел извлечь выгоду из политических связей в самой Чехии. Ныне на предприятиях компании CSG в различных странах Европы, а также в США и Индии работает в общей сложности около 14 тысяч человек. В прошлом году компания купила Kinetic Group, владельца известного бренда Remington и одного из крупнейших американских производителей малокалиберных боеприпасов, используемых охотниками и спортивными стрелками. В состав холдинговой компании CSG также входят, в частности, производитель автомобилей Tatra Trucks, армейская компания Excalibur и производитель радаров Retia. В прошлом году компания CSG, по данным агентства ЧТК, утроила чистую прибыль — до 526,1 миллиона евро, объем продаж при этом вырос более чем вдвое и составил около четырех миллиардов евро, а на оборонный сектор пришлось 83,6 процента продаж. На Украине CSG сообщила о выручке в размере 1,7 миллиарда евро, что в четыре раза превышает показатель 2023 года. В странах ЕС выручка группы выросла на 90 процентов — до одного миллиарда евро, а в Чехии она почти удвоилась и составила 0,5 миллиарда евро. Европейские заказы без учета Украины обеспечили 43,5 процента выручки CSG, тогда как на Украину пришлось 42,8 процента.

https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html

https://ria.ru/20250525/konkurenty-2018906299.html

https://ria.ru/20250426/evropa-2013508091.html

чехия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, чехия, украина, европа, петр келлнер, евросоюз