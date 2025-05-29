Поставщик оружия Украине стал самым богатым человеком в Восточной Европе
Самым богатым человеком в Восточной Европе стал владелец CSG чех Стрнад
© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Самым богатым человеком Чехии и Восточной Европы по версии Bloomberg Billionaires Index стал 32-летний Михал Стрнад с капиталом 17,1 миллиарда долларов, его компания Czechoslovak Group (CSG) входит в число крупнейших в Европе производителей артиллерийских снарядов и боевых машин, сообщило в четверг издание Idnes.
"Михал Стрнад, чья оружейная компания начинала с продажи списанных советских танков и другой военной техники, увеличил за последний год свое состояние на 7,9 миллиарда долларов и стал самым богатым чехом с капиталом 17,1 миллиарда долларов. Одновременно это сделало Стрнада самым богатым человеком в Восточной Европе", — написало издание.
По размеру своего капитала Стрнад в этом году обошел владелицу инвестиционной группы PPF Group Ренату Келлнерову, которая возглавила компанию после гибели в 2021 году в результате аварии вертолета своего мужа Петра Келлнера. Келлнерова в последние годы неизменно занимала первое место в списке самых богатых людей страны.
Компания CSG развивалась на основе бизнеса отца Михала Стрнада, Ярослава, который в начале 1990-х годов покупал старые советские танки и другую военную технику с первоначальным замыслом продать их как металлолом. Но вскоре он обнаружил спрос на запасные части и отремонтированное военное оборудование в некоторых странах Африки.
Кроме того, Стрнад-старший сумел извлечь выгоду из политических связей в самой Чехии.
Ныне на предприятиях компании CSG в различных странах Европы, а также в США и Индии работает в общей сложности около 14 тысяч человек. В прошлом году компания купила Kinetic Group, владельца известного бренда Remington и одного из крупнейших американских производителей малокалиберных боеприпасов, используемых охотниками и спортивными стрелками.
В состав холдинговой компании CSG также входят, в частности, производитель автомобилей Tatra Trucks, армейская компания Excalibur и производитель радаров Retia.
В прошлом году компания CSG, по данным агентства ЧТК, утроила чистую прибыль — до 526,1 миллиона евро, объем продаж при этом вырос более чем вдвое и составил около четырех миллиардов евро, а на оборонный сектор пришлось 83,6 процента продаж.
На Украине CSG сообщила о выручке в размере 1,7 миллиарда евро, что в четыре раза превышает показатель 2023 года. В странах ЕС выручка группы выросла на 90 процентов — до одного миллиарда евро, а в Чехии она почти удвоилась и составила 0,5 миллиарда евро. Европейские заказы без учета Украины обеспечили 43,5 процента выручки CSG, тогда как на Украину пришлось 42,8 процента.
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