https://ria.ru/20250529/migratsiya-2019677357.html

Правительство обсудит совершенствование миграционной политики

Правительство обсудит совершенствование миграционной политики - РИА Новости, 29.05.2025

Правительство обсудит совершенствование миграционной политики

Правительство России на заседании в четверг обсудит совершенствование реализации государственной миграционной политики, а также вопрос споров, связанных с... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T00:12:00+03:00

2025-05-29T00:12:00+03:00

2025-05-29T00:12:00+03:00

россия

общество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг обсудит совершенствование реализации государственной миграционной политики, а также вопрос споров, связанных с подтверждением владения русским языком, знания истории и основ законодательства РФ, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 151 и 18 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект направлен на совершенствование реализации государственной миграционной политики, а также правового регулирования вопросов, связанных с необходимостью подтверждения иностранными гражданами владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество