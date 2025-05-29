https://ria.ru/20250529/migratsiya-2019677357.html
Правительство обсудит совершенствование миграционной политики
Правительство обсудит совершенствование миграционной политики - РИА Новости, 29.05.2025
Правительство обсудит совершенствование миграционной политики
Правительство России на заседании в четверг обсудит совершенствование реализации государственной миграционной политики, а также вопрос споров, связанных с... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T00:12:00+03:00
2025-05-29T00:12:00+03:00
2025-05-29T00:12:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг обсудит совершенствование реализации государственной миграционной политики, а также вопрос споров, связанных с подтверждением владения русским языком, знания истории и основ законодательства РФ, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 151 и 18 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект направлен на совершенствование реализации государственной миграционной политики, а также правового регулирования вопросов, связанных с необходимостью подтверждения иностранными гражданами владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Правительство обсудит совершенствование миграционной политики
Правительство обсудит споры, связанные с подтверждением владения русским языком