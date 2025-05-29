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Правительство обсудит совершенствование миграционной политики - РИА Новости, 29.05.2025
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00:12 29.05.2025
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Правительство обсудит совершенствование миграционной политики
Правительство обсудит совершенствование миграционной политики - РИА Новости, 29.05.2025
Правительство обсудит совершенствование миграционной политики
Правительство России на заседании в четверг обсудит совершенствование реализации государственной миграционной политики, а также вопрос споров, связанных с... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T00:12:00+03:00
2025-05-29T00:12:00+03:00
россия
общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг обсудит совершенствование реализации государственной миграционной политики, а также вопрос споров, связанных с подтверждением владения русским языком, знания истории и основ законодательства РФ, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 151 и 18 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект направлен на совершенствование реализации государственной миграционной политики, а также правового регулирования вопросов, связанных с необходимостью подтверждения иностранными гражданами владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ.
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россия, общество
Россия, Общество
Правительство обсудит совершенствование миграционной политики

Правительство обсудит споры, связанные с подтверждением владения русским языком

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дом правительства России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг обсудит совершенствование реализации государственной миграционной политики, а также вопрос споров, связанных с подтверждением владения русским языком, знания истории и основ законодательства РФ, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 151 и 18 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на совершенствование реализации государственной миграционной политики, а также правового регулирования вопросов, связанных с необходимостью подтверждения иностранными гражданами владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ.
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