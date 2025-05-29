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МИД назвал межрегиональную кооперацию важным инструментом для России
МИД назвал межрегиональную кооперацию важным инструментом для России - РИА Новости, 29.05.2025
МИД назвал межрегиональную кооперацию важным инструментом для России
Межрегиональная кооперация с зарубежными партнерами - это значимый инструмент реализации внешнеполитических интересов России, который способствует укреплению... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T22:35:00+03:00
2025-05-29T22:35:00+03:00
2025-05-29T22:42:00+03:00
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Межрегиональная кооперация с зарубежными партнерами - это значимый инструмент реализации внешнеполитических интересов России, который способствует укреплению позиций страны в мире, говорится в сообщении МИД России по итогам участия министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Евразийских Международных общественно-политических слушаниях. "Дискуссии прошли в профессиональном и конструктивном ключе. Выступления иностранных гостей продемонстрировали возрастающую важность и востребованность темы создания в Большой Евразии новой системы договоренностей и механизмов в области безопасности, подтвердили солидарность с Россией в её усилиях по установлению прочного мира и равноправного партнерства на континенте", - говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте ведомства. В нём добавили, что участниками встречи стали главы субъектов Федерации, парламентарии, представители ведущих политических партий, представители деловых кругов и общественных организаций из десятков стран мира, в том числе из недружественных государств. "Отмечено, что в условиях кардинальных перемен геополитического характера особое значение приобретает межрегиональная кооперация с зарубежными партнерами как значимый инструмент реализации российских внешнеполитических интересов, который способствует укреплению позиций России на мировой арене, упрочению основ суверенитета нашей страны и социально-экономическому развитию регионов", - отметили в МИД России.
https://ria.ru/20250529/lavrov-2019748516.html
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
МИД назвал межрегиональную кооперацию важным инструментом для России
МИД: межрегиональная кооперация способствует укреплению позиций России в мире