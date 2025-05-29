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В МИД ответили на вопрос о диалоге с Сирией по российским военным базам - РИА Новости, 29.05.2025
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12:48 29.05.2025 (обновлено: 12:49 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/mid-2019750613.html
В МИД ответили на вопрос о диалоге с Сирией по российским военным базам
В МИД ответили на вопрос о диалоге с Сирией по российским военным базам - РИА Новости, 29.05.2025
В МИД ответили на вопрос о диалоге с Сирией по российским военным базам
Россия продолжает уважительный диалог с Сирией по комплексу двусторонних отношений, в котором учитываются интересы обеих сторон, заявил РИА Новости замглавы МИД РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:48:00+03:00
2025-05-29T12:49:00+03:00
сергей вершинин
сирия
россия
дамаск (город)
в мире
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Россия продолжает уважительный диалог с Сирией по комплексу двусторонних отношений, в котором учитываются интересы обеих сторон, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Мы продолжаем развивать взаимоуважительные отношения с Дамаском и Сирией. В принципе вообще с народом Сирии нас связывают очень долгосрочные традиции взаимоуважительных отношений. Диалог продолжается. Речь идет о диалоге, в котором учитываются интересы обеих сторон", - сказал Вершинин. На уточняющий вопрос о том, ведется ли в том числе диалог по военным базам, дипломат ответил: "По комплексу вопросов двусторонних отношений".
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сергей вершинин, сирия, россия, дамаск (город), в мире
Сергей Вершинин, Сирия, Россия, Дамаск (город), В мире
В МИД ответили на вопрос о диалоге с Сирией по российским военным базам

МИД: РФ ведет диалог по комплексу вопросов двусторонних отношений с Сирией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Россия продолжает уважительный диалог с Сирией по комплексу двусторонних отношений, в котором учитываются интересы обеих сторон, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Мы продолжаем развивать взаимоуважительные отношения с Дамаском и Сирией. В принципе вообще с народом Сирии нас связывают очень долгосрочные традиции взаимоуважительных отношений. Диалог продолжается. Речь идет о диалоге, в котором учитываются интересы обеих сторон", - сказал Вершинин.
На уточняющий вопрос о том, ведется ли в том числе диалог по военным базам, дипломат ответил: "По комплексу вопросов двусторонних отношений".
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