https://ria.ru/20250529/mid-2019750613.html

В МИД ответили на вопрос о диалоге с Сирией по российским военным базам

В МИД ответили на вопрос о диалоге с Сирией по российским военным базам - РИА Новости, 29.05.2025

В МИД ответили на вопрос о диалоге с Сирией по российским военным базам

Россия продолжает уважительный диалог с Сирией по комплексу двусторонних отношений, в котором учитываются интересы обеих сторон, заявил РИА Новости замглавы МИД РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T12:48:00+03:00

2025-05-29T12:48:00+03:00

2025-05-29T12:49:00+03:00

сергей вершинин

сирия

россия

дамаск (город)

в мире

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Россия продолжает уважительный диалог с Сирией по комплексу двусторонних отношений, в котором учитываются интересы обеих сторон, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Мы продолжаем развивать взаимоуважительные отношения с Дамаском и Сирией. В принципе вообще с народом Сирии нас связывают очень долгосрочные традиции взаимоуважительных отношений. Диалог продолжается. Речь идет о диалоге, в котором учитываются интересы обеих сторон", - сказал Вершинин. На уточняющий вопрос о том, ведется ли в том числе диалог по военным базам, дипломат ответил: "По комплексу вопросов двусторонних отношений".

https://ria.ru/20250516/sirija-2017302896.html

сирия

россия

дамаск (город)

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сергей вершинин, сирия, россия, дамаск (город), в мире