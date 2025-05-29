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МИД: оружие, поставляемое Украине, попадает в руки африканских террористов - РИА Новости, 29.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:43 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/mid-2019714434.html
МИД: оружие, поставляемое Украине, попадает в руки африканских террористов
МИД: оружие, поставляемое Украине, попадает в руки африканских террористов - РИА Новости, 29.05.2025
МИД: оружие, поставляемое Украине, попадает в руки африканских террористов
Вооружение, которое поставляют Киеву западные государства, попадает в руки террористов в Африке, заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T09:43:00+03:00
2025-05-29T09:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вооружение, которое поставляют Киеву западные государства, попадает в руки террористов в Африке, заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко. "Фиксируются факты попадания оружия, поставляемого западными странами Украине, в руки преступных, террористических группировок в различных регионах мира, в том числе в африканских государствах", - сказала Довгаленко в рамках проходящей в Москве 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Кроме того, Киев непосредственно сотрудничает с террористическими группировками в Сахеле, осуществляет их подготовку. Она добавила, что Москва продолжит помогать Африке в достижении стабильности на территории контента, в том числе путем обучения военных силами российских инструкторов. "Мы поддерживаем усилия Афросоюза в борьбе с терроризмом, транснациональной организованной преступностью и наркотрафиком. Продолжим делиться опытом в этой сфере, способствовать формированию собственных антикризисных сил государств Африки. Настроены развивать сотрудничество по антитеррористической проблематике с контртеррористическим центром Афросоюза в Алжире", - подчеркнула Довгаленко.
https://ria.ru/20241113/ukraina-1983421317.html
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африка, киев, москва, в мире
Специальная военная операция на Украине, Африка, Киев, Москва, В мире
МИД: оружие, поставляемое Украине, попадает в руки африканских террористов

МИД: оружие, поставляемое Украине Западом, попадает в руки террористов в Африке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вооружение, которое поставляют Киеву западные государства, попадает в руки террористов в Африке, заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко.
"Фиксируются факты попадания оружия, поставляемого западными странами Украине, в руки преступных, террористических группировок в различных регионах мира, в том числе в африканских государствах", - сказала Довгаленко в рамках проходящей в Москве 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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Кроме того, Киев непосредственно сотрудничает с террористическими группировками в Сахеле, осуществляет их подготовку. Она добавила, что Москва продолжит помогать Африке в достижении стабильности на территории контента, в том числе путем обучения военных силами российских инструкторов.
"Мы поддерживаем усилия Афросоюза в борьбе с терроризмом, транснациональной организованной преступностью и наркотрафиком. Продолжим делиться опытом в этой сфере, способствовать формированию собственных антикризисных сил государств Африки. Настроены развивать сотрудничество по антитеррористической проблематике с контртеррористическим центром Афросоюза в Алжире", - подчеркнула Довгаленко.
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