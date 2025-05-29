https://ria.ru/20250529/mid-2019714434.html

МИД: оружие, поставляемое Украине, попадает в руки африканских террористов

МИД: оружие, поставляемое Украине, попадает в руки африканских террористов - РИА Новости, 29.05.2025

МИД: оружие, поставляемое Украине, попадает в руки африканских террористов

Вооружение, которое поставляют Киеву западные государства, попадает в руки террористов в Африке, заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T09:43:00+03:00

2025-05-29T09:43:00+03:00

2025-05-29T09:43:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вооружение, которое поставляют Киеву западные государства, попадает в руки террористов в Африке, заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко. "Фиксируются факты попадания оружия, поставляемого западными странами Украине, в руки преступных, террористических группировок в различных регионах мира, в том числе в африканских государствах", - сказала Довгаленко в рамках проходящей в Москве 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Кроме того, Киев непосредственно сотрудничает с террористическими группировками в Сахеле, осуществляет их подготовку. Она добавила, что Москва продолжит помогать Африке в достижении стабильности на территории контента, в том числе путем обучения военных силами российских инструкторов. "Мы поддерживаем усилия Афросоюза в борьбе с терроризмом, транснациональной организованной преступностью и наркотрафиком. Продолжим делиться опытом в этой сфере, способствовать формированию собственных антикризисных сил государств Африки. Настроены развивать сотрудничество по антитеррористической проблематике с контртеррористическим центром Афросоюза в Алжире", - подчеркнула Довгаленко.

https://ria.ru/20241113/ukraina-1983421317.html

https://ria.ru/20241109/afrika-1982805802.html

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