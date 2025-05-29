https://ria.ru/20250529/metro-2019702264.html

Движение на зеленой линии метро Москвы ввели в график

Движение на зеленой линии метро Москвы ввели в график - РИА Новости, 29.05.2025

Движение на зеленой линии метро Москвы ввели в график

Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы введено в график после того, как интервалы были увеличены из-за человека на пути, сообщил столичный дептранс в... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T07:53:00+03:00

2025-05-29T07:53:00+03:00

2025-05-29T07:53:00+03:00

москва

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49783/37/497833769_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_14fa320d5fc35a1917414f4c0771823a.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы введено в график после того, как интервалы были увеличены из-за человека на пути, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. Ранее дептранс сообщал, что на северном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути. "Движение на Замоскворецкой линии в графике", - говорится ведомства.

https://ria.ru/20250524/moskva-2018915560.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, общество