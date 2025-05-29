https://ria.ru/20250529/metro-2019702264.html
Движение на зеленой линии метро Москвы ввели в график
Движение на зеленой линии метро Москвы ввели в график - РИА Новости, 29.05.2025
Движение на зеленой линии метро Москвы ввели в график
Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы введено в график после того, как интервалы были увеличены из-за человека на пути, сообщил столичный дептранс в... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T07:53:00+03:00
2025-05-29T07:53:00+03:00
2025-05-29T07:53:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы введено в график после того, как интервалы были увеличены из-за человека на пути, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. Ранее дептранс сообщал, что на северном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути. "Движение на Замоскворецкой линии в графике", - говорится ведомства.
https://ria.ru/20250524/moskva-2018915560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
Движение на зеленой линии метро Москвы ввели в график
Дептранс: движение на Замоскворецкой линии метро Москвы введено в график