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Движение на зеленой линии метро Москвы ввели в график - РИА Новости, 29.05.2025
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07:53 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/metro-2019702264.html
Движение на зеленой линии метро Москвы ввели в график
Движение на зеленой линии метро Москвы ввели в график - РИА Новости, 29.05.2025
Движение на зеленой линии метро Москвы ввели в график
Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы введено в график после того, как интервалы были увеличены из-за человека на пути, сообщил столичный дептранс в... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T07:53:00+03:00
2025-05-29T07:53:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы введено в график после того, как интервалы были увеличены из-за человека на пути, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. Ранее дептранс сообщал, что на северном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути. "Движение на Замоскворецкой линии в графике", - говорится ведомства.
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москва, общество
Москва, Общество
Движение на зеленой линии метро Москвы ввели в график

Дептранс: движение на Замоскворецкой линии метро Москвы введено в график

© Фото : Оксана КусоваПавелецкая
Павелецкая - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : Оксана Кусова
Павелецкая. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы введено в график после того, как интервалы были увеличены из-за человека на пути, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале.
Ранее дептранс сообщал, что на северном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути.
"Движение на Замоскворецкой линии в графике", - говорится ведомства.
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Движение поездов на Кольцевой линии метро Москвы введено в график
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