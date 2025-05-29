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"А кто платит?" Решение Мерца по Украине разозлило немцев - РИА Новости, 29.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:47 29.05.2025 (обновлено: 13:52 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/merts-2019764792.html
"А кто платит?" Решение Мерца по Украине разозлило немцев
"А кто платит?" Решение Мерца по Украине разозлило немцев - РИА Новости, 29.05.2025
"А кто платит?" Решение Мерца по Украине разозлило немцев
Читатели немецкой газеты Die Zeit резко раскритиковали заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о дальнейшей военной поддержке Украины. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T13:47:00+03:00
2025-05-29T13:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
фридрих мерц
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit резко раскритиковали заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о дальнейшей военной поддержке Украины."Значит, с поставками Taurus ничего не изменилось, несмотря на то, что он и его партия в течение года жестко критиковали Шольца за это? И ведь не только в этом вопросе от предвыборной кампании осталось только лицемерие", — написал комментатор."В будущем дальнобойное оружие будет закупаться и производиться совместно" — а кто платит?" — задался вопросом другой."День, похоже, заканчивается двумя противоположными вещами: позитивными шагами по улучшению ситуации с мигрантами и оживлением экономики, а также приоритетами канцлера Мерца, который намерен продолжать оказывать Украине безоговорочную поддержку не только путем поставок оружия из собственных арсеналов, но и финансированием украинской оборонной промышленности, если таковая имеется, и все это, разумеется, за счет немецких налогоплательщиков", — поделился мнением еще один пользователь."Мерц известен своими "поспешными решениями", которые не всегда хорошо продуманы", — заключил другой читатель.Мерц в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.В понедельник глава немецкого правительства сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250529/ukraina-2019760011.html
https://ria.ru/20250529/ukraina-2019708320.html
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в мире, украина, германия, фридрих мерц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Фридрих Мерц

"А кто платит?" Решение Мерца по Украине разозлило немцев

© AP Photo / Virginia MayoКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit резко раскритиковали заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о дальнейшей военной поддержке Украины.
"Значит, с поставками Taurus ничего не изменилось, несмотря на то, что он и его партия в течение года жестко критиковали Шольца за это? И ведь не только в этом вопросе от предвыборной кампании осталось только лицемерие", — написал комментатор.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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Вчера, 13:28
"В будущем дальнобойное оружие будет закупаться и производиться совместно" — а кто платит?" — задался вопросом другой.
"День, похоже, заканчивается двумя противоположными вещами: позитивными шагами по улучшению ситуации с мигрантами и оживлением экономики, а также приоритетами канцлера Мерца, который намерен продолжать оказывать Украине безоговорочную поддержку не только путем поставок оружия из собственных арсеналов, но и финансированием украинской оборонной промышленности, если таковая имеется, и все это, разумеется, за счет немецких налогоплательщиков", — поделился мнением еще один пользователь.
"Мерц известен своими "поспешными решениями", которые не всегда хорошо продуманы", — заключил другой читатель.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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Мерц в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.
В понедельник глава немецкого правительства сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Страна невыученных уроков. Германия в шаге от войны с Россией
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияФридрих Мерц
 
 
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