https://ria.ru/20250529/merts-2019764792.html

"А кто платит?" Решение Мерца по Украине разозлило немцев

"А кто платит?" Решение Мерца по Украине разозлило немцев - РИА Новости, 29.05.2025

"А кто платит?" Решение Мерца по Украине разозлило немцев

Читатели немецкой газеты Die Zeit резко раскритиковали заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о дальнейшей военной поддержке Украины. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T13:47:00+03:00

2025-05-29T13:47:00+03:00

2025-05-29T13:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit резко раскритиковали заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о дальнейшей военной поддержке Украины."Значит, с поставками Taurus ничего не изменилось, несмотря на то, что он и его партия в течение года жестко критиковали Шольца за это? И ведь не только в этом вопросе от предвыборной кампании осталось только лицемерие", — написал комментатор."В будущем дальнобойное оружие будет закупаться и производиться совместно" — а кто платит?" — задался вопросом другой."День, похоже, заканчивается двумя противоположными вещами: позитивными шагами по улучшению ситуации с мигрантами и оживлением экономики, а также приоритетами канцлера Мерца, который намерен продолжать оказывать Украине безоговорочную поддержку не только путем поставок оружия из собственных арсеналов, но и финансированием украинской оборонной промышленности, если таковая имеется, и все это, разумеется, за счет немецких налогоплательщиков", — поделился мнением еще один пользователь."Мерц известен своими "поспешными решениями", которые не всегда хорошо продуманы", — заключил другой читатель.Мерц в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.В понедельник глава немецкого правительства сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250529/ukraina-2019760011.html

https://ria.ru/20250529/ukraina-2019708320.html

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