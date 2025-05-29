https://ria.ru/20250529/merts-2019718393.html

Мерц допустил поставки Taurus Украине

Мерц допустил поставки Taurus Украине - РИА Новости, 29.05.2025

Мерц допустил поставки Taurus Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF допустил поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T10:14:00+03:00

2025-05-29T10:14:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF допустил поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине."Конечно, это в области возможного", — ответил он на вопрос об отправке оружия Киеву.При этом он напомнил, что обучение украинских военных обращению с ракетами может занять долгое время."Мы всегда говорили, я и сам говорил, что Taurus требует многомесячного обучения военнослужащих на Украине, и, если мы его (оружие. — Прим. ред.) поставим через полгода или через год, это не поможет Украине сегодня", — добавил Мерц.Эскалация со стороны БерлинаВ понедельник Мерц сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.На пресс-конференции во вторник политик уточнил, что все ограничения отменили еще несколько месяцев назад. При этом вице-канцлер и лидер СДПГ Ларс Клингбайль утверждает, что Берлин не менял позиции по поставкам киевскому режиму.Владимир Зеленский после визита в ФРГ в среду заявил, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок Taurus, но отказался раскрыть детали.Позиция РоссииОфициальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Фридриха Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.

https://ria.ru/20250529/taurusy-2019589438.html

https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html

https://ria.ru/20250528/germaniya-2019591658.html

https://ria.ru/20250528/merts-2019500906.html

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владимир зеленский, мария захарова, фридрих мерц, украина, россия, германия, нато, в мире