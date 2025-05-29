Мерц допустил поставки Taurus Украине
Канцлер ФРГ Мерц допустил поставки ракет Taurus Украине
© Getty Images / picture alliance/Karl-Josef HildenbrandКрылатая ракета Taurus
© Getty Images / picture alliance/Karl-Josef Hildenbrand
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF допустил поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
"Конечно, это в области возможного", — ответил он на вопрос об отправке оружия Киеву.
При этом он напомнил, что обучение украинских военных обращению с ракетами может занять долгое время.
"Мы всегда говорили, я и сам говорил, что Taurus требует многомесячного обучения военнослужащих на Украине, и, если мы его (оружие. — Прим. ред.) поставим через полгода или через год, это не поможет Украине сегодня", — добавил Мерц.
Taurus KEPD 350/150 — немецко-шведская крылатая ракета большой дальности, она предназначена для ударов по высокозащищенным целям без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.
Эскалация со стороны Берлина
В понедельник Мерц сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.
На пресс-конференции во вторник политик уточнил, что все ограничения отменили еще несколько месяцев назад. При этом вице-канцлер и лидер СДПГ Ларс Клингбайль утверждает, что Берлин не менял позиции по поставкам киевскому режиму.
Владимир Зеленский после визита в ФРГ в среду заявил, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок Taurus, но отказался раскрыть детали.
Позиция России
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Фридриха Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.