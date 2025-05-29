https://ria.ru/20250529/meladze-2019820905.html

Две семьи Меладзе: зачем он много лет скрывал роман с Брежневой

Две семьи Меладзе: зачем он много лет скрывал роман с Брежневой - РИА Новости, 29.05.2025

Две семьи Меладзе: зачем он много лет скрывал роман с Брежневой

Музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе объявил о закрытии проекта "ВИА Гра". Группа, просуществовавшая 25 лет, опубликовала свою последнюю... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T18:08:00+03:00

2025-05-29T18:08:00+03:00

2025-05-29T18:08:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. Музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе объявил о закрытии проекта "ВИА Гра". Группа, просуществовавшая 25 лет, опубликовала свою последнюю композицию. Вероятно, Меладзе было крайне тяжело закрывать проект, с которым у него связано много очень личных воспоминаний. Но причины – очень веские.Год работал слесарем на судостроительном заводеВ начале мая Меладзе исполнилось 62 года. А ведь когда-то влиятельный композитор сильно сомневался в своих способностях и испытывал проблемы не только с общением, но и с игрой на музыкальных инструментах.Окончив школу, Константину пришлось год проработать слесарем на судостроительном заводе в Батуми.После окончания кораблестроительного института будущий продюсер работал инженером-проектировщиком в конструкторском бюро. Только в 1989 году братья Константин и Валерий выбрали для себя музыкальную карьеру и стали участниками популярной советской рок-группы "Диалог".В 1993 году Константин и Валерий, набравшись опыта, покинули группу "Диалог" и занялись сольным творчеством. В 2000 году Константин вместе с продюсером Дмитрием Костюком основал группу "ВИА Гра", которая принесла композитору широкую известность.Жене сделал предложение на третьем свиданииДолгое время Константин Меладзе считался образцовым супругом. Со своей будущей женой Яной Сумм он познакомился в Николаеве. Встретив девушку, шедшую с дискотеки с подругой, его сердце вспыхнуло огнем любви, и буквально на третьем свидании он сделал ей предложение.После свадьбы карьера музыканта быстро пошла вверх. У него появились стабильная работа, гастроли, постепенно улучшилось и финансовое положение. А вот отношения между супругами постепенно начали остывать.Молодая женщина, полностью посвятив себя семье: Яна родила продюсеру дочерей Алису и Лию и сына Валерия, которых Константин обожал и всячески баловал. С супругой порой бывал холоден, но Яна всё списывала на усталость мужа.Коварная разлучницаХотя вокруг Константина Меладзе иногда возникали слухи о его неверности, они, как правило, оставались слухами. Всё изменилось после того, как искра пробежала между ним и солисткой "ВИА Гры" Верой Брежневой, которая была младше его почти на 20 лет. Между певицей и композитором возникли сильные чувства, погасить которые им не удалось.Они начали тайно встречаться, скрывая свой роман от окружающих, и им это удавалось делать долгое время."До сих пор не проходит возмущение от того, что человек совершает поступки какой-то масштабной гадости, строя при этом невинный взгляд или оправдываясь хорошими словами про любовь и заботу. От меня же на протяжении 10 лет всё скрывали! Говорили: "Нет, ты что? Мы просто дружим и сотрудничаем!" — говорила позже в интервью жена композитора.Только в 2013 году Яна Сумм узнала о романе, который закрутился еще в начале нулевых, и подала на развод.Тайная свадьбаВ 2015-м Вера Брежнева и Константин Меладзе официально оформили отношения, тайно от журналистов поженившись в Италии в узком семейном кругу. На торжественный ужин молодожены пригласили гостей в ресторан отеля Paradiso al Mare."Мое путешествие среди женщин закончено, я нашел единственную. Очень переживаю за знакомых, которые разводятся, ведь помню, каково это", — говорил Меладзе.Правда, через несколько лет по Сети разлетелись слухи об интрижке композитора с другой участницей "ВИА Гры" Эрикой Герцег, но подтверждения они не нашли.Развод с БрежневойВ 2022 году с началом СВО пара переехала в Италию. Свой трехэтажный московский особняк площадью в 700 квадратных метров супруги выставили на продажу.Однако вскоре отношения между супругами окончательно разладились, приведя к разводу.Говорят, во всём виновата политика. Вера Брежнева, ставшая звездой благодаря России, сейчас активно поддерживает Украину. И, по мнению ряда источников, Вера хотела, чтобы Меладзе сделал открытое заявление о своей поддержке Украины. Однако тот отказался, поскольку в России у него продюсерский центр и немало недвижимости.Так же композитор до сих пор сохранил в России статус индивидуального предпринимателя.Сейчас Константин Меладзе вновь одинок, живет за границей, но продолжает зарабатывать деньги в России.

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россия, италия, украина, вера брежнева, константин меладзе, виа гра