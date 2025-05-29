Две семьи Меладзе: зачем он много лет скрывал роман с Брежневой
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. Музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе объявил о закрытии проекта "ВИА Гра". Группа, просуществовавшая 25 лет, опубликовала свою последнюю композицию. Вероятно, Меладзе было крайне тяжело закрывать проект, с которым у него связано много очень личных воспоминаний. Но причины – очень веские.
Год работал слесарем на судостроительном заводе
В начале мая Меладзе исполнилось 62 года. А ведь когда-то влиятельный композитор сильно сомневался в своих способностях и испытывал проблемы не только с общением, но и с игрой на музыкальных инструментах.
Окончив школу, Константину пришлось год проработать слесарем на судостроительном заводе в Батуми.
Скриншот публикации Константина Меладзе в социальной сети
Скриншот публикации Константина Меладзе в социальной сети
После окончания кораблестроительного института будущий продюсер работал инженером-проектировщиком в конструкторском бюро. Только в 1989 году братья Константин и Валерий выбрали для себя музыкальную карьеру и стали участниками популярной советской рок-группы "Диалог".
В 1993 году Константин и Валерий, набравшись опыта, покинули группу "Диалог" и занялись сольным творчеством. В 2000 году Константин вместе с продюсером Дмитрием Костюком основал группу "ВИА Гра", которая принесла композитору широкую известность.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСолистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер (Грановская) (слева), Ева Бушмина (вторая справа), Альбина Джанабаева (справа) и продюсер группы, композитор и поэт Константин Меладзе (второй слева)
Солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер (Грановская) (слева), Ева Бушмина (вторая справа), Альбина Джанабаева (справа) и продюсер группы, композитор и поэт Константин Меладзе (второй слева)
Жене сделал предложение на третьем свидании
Долгое время Константин Меладзе считался образцовым супругом. Со своей будущей женой Яной Сумм он познакомился в Николаеве. Встретив девушку, шедшую с дискотеки с подругой, его сердце вспыхнуло огнем любви, и буквально на третьем свидании он сделал ей предложение.
После свадьбы карьера музыканта быстро пошла вверх. У него появились стабильная работа, гастроли, постепенно улучшилось и финансовое положение. А вот отношения между супругами постепенно начали остывать.
Продюсер Константин Меладзе
Молодая женщина, полностью посвятив себя семье: Яна родила продюсеру дочерей Алису и Лию и сына Валерия, которых Константин обожал и всячески баловал. С супругой порой бывал холоден, но Яна всё списывала на усталость мужа.
Коварная разлучница
Хотя вокруг Константина Меладзе иногда возникали слухи о его неверности, они, как правило, оставались слухами. Всё изменилось после того, как искра пробежала между ним и солисткой "ВИА Гры" Верой Брежневой, которая была младше его почти на 20 лет. Между певицей и композитором возникли сильные чувства, погасить которые им не удалось.
Вера Брежнева
Они начали тайно встречаться, скрывая свой роман от окружающих, и им это удавалось делать долгое время.
"До сих пор не проходит возмущение от того, что человек совершает поступки какой-то масштабной гадости, строя при этом невинный взгляд или оправдываясь хорошими словами про любовь и заботу. От меня же на протяжении 10 лет всё скрывали! Говорили: "Нет, ты что? Мы просто дружим и сотрудничаем!" — говорила позже в интервью жена композитора.
Только в 2013 году Яна Сумм узнала о романе, который закрутился еще в начале нулевых, и подала на развод.
Премьера фильма "Елки последние"
Тайная свадьба
В 2015-м Вера Брежнева и Константин Меладзе официально оформили отношения, тайно от журналистов поженившись в Италии в узком семейном кругу. На торжественный ужин молодожены пригласили гостей в ресторан отеля Paradiso al Mare.
"Мое путешествие среди женщин закончено, я нашел единственную. Очень переживаю за знакомых, которые разводятся, ведь помню, каково это", — говорил Меладзе.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица и актриса Вера Брежнева на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" в Crocus City Hall в Москве
Певица и актриса Вера Брежнева на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" в Crocus City Hall в Москве
Правда, через несколько лет по Сети разлетелись слухи об интрижке композитора с другой участницей "ВИА Гры" Эрикой Герцег, но подтверждения они не нашли.
Развод с Брежневой
В 2022 году с началом СВО пара переехала в Италию. Свой трехэтажный московский особняк площадью в 700 квадратных метров супруги выставили на продажу.
Однако вскоре отношения между супругами окончательно разладились, приведя к разводу.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПресс-конференция, посвященная юбилейному концерту группы "ВИА Гра"
Пресс-конференция, посвященная юбилейному концерту группы "ВИА Гра"
Говорят, во всём виновата политика. Вера Брежнева, ставшая звездой благодаря России, сейчас активно поддерживает Украину. И, по мнению ряда источников, Вера хотела, чтобы Меладзе сделал открытое заявление о своей поддержке Украины. Однако тот отказался, поскольку в России у него продюсерский центр и немало недвижимости.
Так же композитор до сих пор сохранил в России статус индивидуального предпринимателя.
Сейчас Константин Меладзе вновь одинок, живет за границей, но продолжает зарабатывать деньги в России.